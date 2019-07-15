В Барнауле управляющие компании просят «очистить» квитанцию от лишней для жалобщиков информации

Барнаульские управляющие компании «Инитиум» и «Венета» обратились в ВЦ ЖКХ с просьбой исключить часть информации из квитанции на оплату услуг ЖКХ, рассказал общественник и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин в Facbook. Идею УК обосновывают тем, что размещение там дополнительных, не требуемых по закону, сведений порождает жалобы жильцов.

Лишние жалобы

Управляющие компании предложили убрать из шаблона платежного документа характеристику дома (количество этажей, год постройки, материал стен), сведения о площади жилых и нежилых помещений в доме и площади общего имущества.

Как полагают представители управляющих компаний, наличие этой информации порождает жалобы и обращения граждан в государственные контролирующие и надзорные органы, следует из письма ВЦ ЖКХ, направленного управляющим компаниям и ТСЖ (скан части письма опубликовал Константин Емешин).

При этом размещение дополнительной информации не предусмотрено законодательством.

И ВЦ ЖКХ предлагает управляющим компаниям и ТСЖ рассмотреть предложение УК «Инитиум» и «Венета». Если возникнут возражения, письменно о них сообщить. А если возражения не поступят до 15 августа, информация будет исключена из шаблона с сентября 2019 года.

Квитанция за услуги ЖКХ. Фото из архива редакции.

Больной вопрос

На ошибки или нарушения в начислениях -в самом деле жалуются тысячи людей. Так, только в краевую инспекцию гостройжилнадзора в 2018 году от жильцов поступило более 11 тыс. жалоб, из них наибольшее количество (3,8 тыс.) — на нарушения порядка начислений платежей за услуги ЖКХ.

Долгое время для управляющих компаний был очень болезненным вопрос о платежах жильцов за содержание общего имущества (СОИ). Дополнительная информация в квитанции, которую просят исключить управляющие компании, позволяет жильцам, в частности, контролировать, правильно ли им начислены эти платежи.

Время от времени обнаруживается, что жильцы переплатили из-за того, что УК неправильно им рассчитала платеж. После этого управляющим компаниям приходится возвращать десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Константин Емешин. facebook.com/kyemeshin

Лучше больше

Но Константин Емешин считает, что информацию, которую две УК хотели бы исключить, все же нужно оставить. Себя он называет сторонником открытости и говорит, что чем больше открытости, тем лучше.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский , 53»:

Я бы даже еще кое что добавил. Надо подумать и размещать весь алгоритм — так, чтобы любая бабушка и ребенок могли проверить — обманывает ли ее УК или нет. Давайте поработаем над этим вопросом. Может быть, даже подключить систему образования? Может быть, завести в СМИ рубрику: «Проверь свою УК».

Узнать, как правильно начисляется платежи за услуги ЖКХ с учетом последних изменений закона можно из пособия, опубликованного краевой инспекцией стройжилнадзора.