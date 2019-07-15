В Барнауле управляющие компании просят «очистить» квитанцию от лишней для жалобщиков информации

Лишние жалобы
Управляющие компании предложили убрать из шаблона платежного документа характеристику дома (количество этажей, год постройки, материал стен), сведения о площади жилых и нежилых помещений в доме и площади общего имущества.
Как полагают представители управляющих компаний, наличие этой информации порождает жалобы и обращения граждан в государственные контролирующие и надзорные органы, следует из письма ВЦ ЖКХ, направленного управляющим компаниям и ТСЖ (скан части письма опубликовал Константин Емешин).
При этом размещение дополнительной информации не предусмотрено законодательством.
И ВЦ ЖКХ предлагает управляющим компаниям и ТСЖ рассмотреть предложение УК «Инитиум» и «Венета». Если возникнут возражения, письменно о них сообщить. А если возражения не поступят до 15 августа, информация будет исключена из шаблона с сентября 2019 года.
Больной вопрос
На ошибки или нарушения в начислениях -в самом деле жалуются тысячи людей. Так, только в краевую инспекцию гостройжилнадзора в 2018 году от жильцов поступило более 11 тыс. жалоб, из них наибольшее количество (3,8 тыс.) — на нарушения порядка начислений платежей за услуги ЖКХ.
Долгое время для управляющих компаний был очень болезненным вопрос о платежах жильцов за содержание общего имущества (СОИ). Дополнительная информация в квитанции, которую просят исключить управляющие компании, позволяет жильцам, в частности, контролировать, правильно ли им начислены эти платежи.
Время от времени обнаруживается, что жильцы переплатили из-за того, что УК неправильно им рассчитала платеж. После этого управляющим компаниям приходится возвращать десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Лучше больше
Но Константин Емешин считает, что информацию, которую две УК хотели бы исключить, все же нужно оставить. Себя он называет сторонником открытости и говорит, что чем больше открытости, тем лучше.
Константин Емешин,
председатель ТСЖ «Красноармейский, 53»:
Я бы даже еще кое что добавил. Надо подумать и размещать весь алгоритм — так, чтобы любая бабушка и ребенок могли проверить — обманывает ли ее УК или нет. Давайте поработаем над этим вопросом. Может быть, даже подключить систему образования? Может быть, завести в СМИ рубрику: «Проверь свою УК».
Узнать, как правильно начисляется платежи за услуги ЖКХ с учетом последних изменений закона можно из пособия, опубликованного краевой инспекцией стройжилнадзора.