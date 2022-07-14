14 июля
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В барнаульские кинотеатры на фильмы Шукшинского кинофестиваля можно будет сходить бесплатно

В кинотеатры поступили бесплатные билеты на показы фильмов Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Показы начнутся с 19 июля. В Барнауле фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера».

Напомним, что всего на фестивале покажут 11 фильмов:

  • «Мятный пряник» Андрея Карасова.
  • «Понедельники» Евгения Григорьева;
  • «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова;
  • «Иваново счастье» Ивана Соснина;
  • «Сон» Марии Батовой;
  • «Маруся Фореvа!» Александр Галибина;
  • «Непослушник» Владимир Котта;
  • «Родители строго режима» Никиты Владимирова;
  • «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского;
  • «Межсезонье» Александра Ханта;
  • «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.

Также фильмы в Барнауле покажут на большом экране перед театром драмы им. Шукшина. Показы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.

Ранее стало известно, какие звезды приедут на «Шукшинский кинофестиваль».

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