В барнаульские кинотеатры на фильмы Шукшинского кинофестиваля можно будет сходить бесплатно

В кинотеатры поступили бесплатные билеты на показы фильмов Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Показы начнутся с 19 июля. В Барнауле фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера».

Напомним, что всего на фестивале покажут 11 фильмов:

«Мятный пряник» Андрея Карасова.

«Понедельники» Евгения Григорьева;

«Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова;

«Иваново счастье» Ивана Соснина;

«Сон» Марии Батовой;

«Маруся Фореvа!» Александр Галибина;

«Непослушник» Владимир Котта;

«Родители строго режима» Никиты Владимирова;

«Мой папа — вождь» Егора Кончаловского;

«Межсезонье» Александра Ханта;

«Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.

Также фильмы в Барнауле покажут на большом экране перед театром драмы им. Шукшина. Показы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.

Ранее стало известно, какие звезды приедут на «Шукшинский кинофестиваль».