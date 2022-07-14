В барнаульские кинотеатры на фильмы Шукшинского кинофестиваля можно будет сходить бесплатно

Показы начнутся с 19 июля. В Барнауле фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Мир», «Пионер» и «Премьера».
Напомним, что всего на фестивале покажут 11 фильмов:
- «Мятный пряник» Андрея Карасова.
- «Понедельники» Евгения Григорьева;
- «Дьулуур: мас-рестлинг» Валентина Макарова;
- «Иваново счастье» Ивана Соснина;
- «Сон» Марии Батовой;
- «Маруся Фореvа!» Александр Галибина;
- «Непослушник» Владимир Котта;
- «Родители строго режима» Никиты Владимирова;
- «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского;
- «Межсезонье» Александра Ханта;
- «Живы ли вы?» Ильдара Ягафарова.
Также фильмы в Барнауле покажут на большом экране перед театром драмы им. Шукшина. Показы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.
Ранее стало известно, какие звезды приедут на «Шукшинский кинофестиваль».