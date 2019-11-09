В барнаульских поселках восстановили электроснабжение после аварии

В барнаульских поселках Казенная Заимка, Авиатор, Пригородное и Спутник восстановили электроснабжение после аварии, которая произошла утром 9 ноября. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Ранее сообщалось, что жители трех поселков в Барнауле остались без света из-за аварии. Четвертый поселок, Спутник, в мэрии не указали по причине того, что там аварию устранили быстро. Дежурные бригады местных РЭС выехали на место и сейчас продолжают заниматься устранением повреждений на сетях.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 27 м/с. Напомним, утром 8 ноября в Барнауле ветром сломало ветки, которые упали на провода и временно заблокировали движение трамваев.