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В барнаульских поселках восстановили электроснабжение после аварии

В барнаульских поселках Казенная Заимка, Авиатор, Пригородное и Спутник восстановили электроснабжение после аварии, которая произошла утром 9 ноября. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Лампочка, электричество.
Лампочка, электричество.
СС0

Ранее сообщалось, что жители трех поселков в Барнауле остались без света из-за аварии. Четвертый поселок, Спутник, в мэрии не указали по причине того, что там аварию устранили быстро. Дежурные бригады местных РЭС выехали на место и сейчас продолжают заниматься устранением повреждений на сетях.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 27 м/с. Напомним, утром 8 ноября в Барнауле ветром сломало ветки, которые упали на провода и временно заблокировали движение трамваев.

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