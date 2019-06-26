В барнаульской УК объяснили, почему повторно отключили в доме горячую воду

В управляющей компании ЖЭУ № 24 рассказали, почему новый барнаульский дом на ул. Гущина, 175 второй раз остался без воды за время опрессовки сетей. По словам главного инженера компании Александра Соляника, произошла путаница в принадлежности к контуру — из-за того, что ресурсовики не прописали этот момент.

По данным СГК, дом на ул. Гущина, 175 находился в контуре ТЭЦ-2 и в прошлом году, и в 2019-м, поэтому не должен был оставаться без горячего водоснабжения в мае. Но его ввели в эксплуатацию только в ноябре 2018 года, поэтому предыдущая опрессовка жильцов не коснулась.

До того, как горячую воду не отключили повторно в июне, жильцы дома считали, что находятся в контуре ТЭЦ-3. И это им подтверждали в ЖЭУ № 24, которое обслуживает дом. Когда же началась июньская опрессовка, появилось объявление, что он все-таки относится к контуру ТЭЦ-2.

В управляющей организации заявили, что неприятная ситуация произошла частично по их вине, а частично — из-за не налаженной коммуникации с ресурсовиком.

Александр Соляник,

инженер компании ЖЭУ № 24:

Нам дали акты генерации, в которых не была прописана балансовая принадлежность. Дом на ул. Гущина, 175 находится на стыке контуров. Когда в мае у нас отключилась горячая вода, мы решили, что дом относится к контуру ТЭЦ-3, и перекрыли трубы. Не перекрывать в новых домах их нельзя, потому что там стоят бойлеры, их в противном случае просто порвет. А оказалось, что вода пропала ненадолго просто из-за переподключения контуров. Когда мы узнали об ошибке, то вернули воду, но прошло много времени.

По словам инженера компании, это первый подобный случай в его практике. На будущее в ЖЭУ № 24 планируют просить у ресурсоснабжающей организации прописывать принадлежность домов к теплоисточникам.

Гидравлические испытания в контуре барнаульской ТЭЦ-2 проходят с 17 июня по ‪10 июля. До 26 июня проводится опрессовка, после которой СГК планирует найти возможность вернуть горячую воду в повторно отключенные дома, которые находятся на особом контроле у компании.