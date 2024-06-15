В мае расходы клиентов ВТБ на маркетплейсах выросли больше чем в два раза. По сравнению с прошлым годом.

Средняя сумма трат достигла 7 тыс. рублей в месяц, указывает Lenta.ru.

В мае количество россиян, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось в 1,8 раза. Объем потраченных средств на этих площадках вырос в 2,2 раза.

Удвоилось число клиентов старше 65 лет. Численность пользователей маркетплейсов до 22 лет выросла в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Магнита» займет должность исполнительного директора Wildberries.

Семья Бакальчук, которая создала крупный российский маркетплейс Wildberries, приглашает на руководящие должности известных топ-менеджеров. Должность исполнительного директора займет Ольга Наумова, ранее работавшая в «Магните» и X5 Group.

Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries. Это подтвердили и в самой компании.

Наумова присоединится к команде маркетплейса с июня 2024 года. В Wildberries сообщили, что она будет заниматься улучшением логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов и улучшением качества обслуживания клиентов.

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