15 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

В два раза выросли траты россиян на маркетплейсах

В мае расходы клиентов ВТБ на маркетплейсах выросли больше чем в два раза. По сравнению с прошлым годом.

Средняя сумма трат достигла 7 тыс. рублей в месяц, указывает Lenta.ru.

В мае количество россиян, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось в 1,8 раза. Объем потраченных средств на этих площадках вырос в 2,2 раза.

Удвоилось число клиентов старше 65 лет. Численность пользователей маркетплейсов до 22 лет выросла в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Магнита» займет должность исполнительного директора Wildberries.

Семья Бакальчук, которая создала крупный российский маркетплейс Wildberries, приглашает на руководящие должности известных топ-менеджеров. Должность исполнительного директора займет Ольга Наумова, ранее работавшая в «Магните» и X5 Group.

Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries. Это подтвердили и в самой компании.

Наумова присоединится к команде маркетплейса с июня 2024 года. В Wildberries сообщили, что она будет заниматься улучшением логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов и улучшением качества обслуживания клиентов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Для детей «День мороженного»
Интерактив «День лягушки»
Покатушка на велосипедах
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость