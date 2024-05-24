Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries. Это подтвердили и в самой компании.
Наумова присоединится к команде маркетплейса с июня 2024 года. В Wildberries сообщили, что она будет заниматься улучшением логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов и улучшением качества обслуживания клиентов.
В компании также отметили, что у них много планов по развитию бизнеса. Там уверены, что опыт Ольги Наумовой в ритейле поможет сделать площадку более удобной для пользователей и повысить прибыльность компании.
Чем известна Ольга Наумова
Еще в начале 2000-х Наумова работала преимущественно в «традиционной» промышленности. Так, в 2001 году начала работать в структурах «Северстали», в 2002–2006-м была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода. А в 2009 стала главой дочерней компании Новолипецкого металлургического комбината «НЛМК-Сорт», уже после, до 2013 года занимала пост гендиректора компании «Римера», нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода.
За последние годы Наумова стала одним из самых известных топ-менеджеров на FMCG-рынке. В 2013-2018 годах женщина возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group. Как раз в этот период компания и обогнала своего главного конкурента — «Магнит».
В своем интервью источнику Ольга Наумова рассказала про свой подход к работе:
«Никогда не бывает слишком много руководителей, способных самостоятельно принимать решения и за них отвечать. Почему? Потому что отвечать никто не хочет. Все хотят быть генералами, иметь погоны и зарплату, но никто не хочет отвечать за проигранные сражения. Для меня важно, чтобы люди были преданы и лояльны не мне персонально или даже компании, а были вовлечены и верили в перспективы, понимали, куда мы идем, разделяли наши цели и это был бы их свободный выбор».
Отметим, что Наумова год проработала в «Магните». Но ушла из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.
После ухода из «Магнита» Ольга Наумова несколько раз меняла работу. В 2019 году она руководила логистической компанией LORUS SCM, в 2021 году — розничным «Восточным союзом», а в начале 2022 года — Русской рыбопромышленной компанией (РРПК).
В РРПК перед Наумовой стояла задача изменить бизнес компании: развивать новые технологии добычи и переработки, запустить новый флот, улучшить продажи и повысить операционную эффективность. В мае 2024 года стало известно, что Наумова уйдет с должности в РРПК в июне 2024 года после выполнения задач и окончания контракта. Эксперты считают, что за два года работы ей удалось достичь поставленных целей.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель «Магнита» возглавила крупнейшую продовольственную сеть Сибири и Дальнего Востока.
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