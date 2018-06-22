Бывшая глава "Пятерочки" возглавила торговую сеть "Магнит"

Помбухчан написал заявление об уходе по собственному желанию 21 июня. В "Магните" он проработал более 10 лет. Должность гендиректора Помбухчан занял в феврале 2018 года — после того, как компанию покинул сооснователь и основной владелец "Магнита" Сергей Галицкий.

Наумова пришла в "Магнит" в мае 2018 года — под топ-менеджера специально создали должность исполнительного директора. С 2013 по 2018 год Наумова руководила сетью "Пятерочка", входящую в X5 Retail Group. Под ее руководством торговая сеть смогла существенно увеличить обороты, выйдя на лидирующие позиции.

Изменения в составе акционеров "Магнита" в начале года привело к падению стоимости акций — после того, как стало известно о сделке с банком ВТБ, акции компании упали на 8%. Капитализация "Магнита" также снизилась на 38,4 миллиардов рублей (до 455,8 млрд). Депозитарные расписки на Лондонской бирже подешевели на 10% (до 17,64 $ за бумагу), уточняет РБК.



В феврале банк ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 миллиардов рублей, став крупнейшим акционером сети. После сделки бизнесмен сохранил за собой 3% акций. По словам Галицкого, его ближайшие планы связаны с развитием детского-юношеского спорта в родном регионе и судьбой футбольного клуба "Краснодар", пишет ura.ru.

Новым гендиректором "Пятерочки" стал бывший глава "Магнит Косметик" Сергей Гончаров.

Что известно о "Магните"

"Магнит" — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности.

У "Магнита" на конец 2017 года было 16,3 тыс. магазинов более чем 2,7 тыс. населенных пунктов в семи федеральных округах.

По данным из открытых источников в интернете ("ДубльГИС", сайт "Магнита"), у компании более 80 магазинов в Алтайском крае. Из них 30 — в Барнауле.