ВТБ продал треть своих акций "Магнита" компании зятя Лаврова

ВТБ купил 29% акций "Магнита" у Сергея Галицкого в феврале 2018 года. Банк заявил, что это долгосрочная инвестиция и сообщил о планах развивать сеть. Например, он собирается увеличить количество магазинов.

Теперь ВТБ владеет только 17,28% акций ритейлера, продав 11,82% уставного капитала "Марафон Групп". Общая сумма проданного имущества — 1 млрд долларов. Банк объяснил это тем, что нашел компромисс между рисками от инвестиций в сеть и возможностью управлять ею, пишет "Интерфакс".

В интервью РБК новый собственник Александр Винокуров подтвердил, что для сделки воспользовался не только капиталом "Марафон Групп", но и кредитом ВТБ.

Александр Винокуров,

президент инвестиционной группы "Марафон Групп":

— Мы расцениваем "Магнит" как отличную инвестиционную возможность. Абсолютно уверены в том, что сегодня компания недооценена. "Магнит" в начале своего "марафона" — ряд понятных мер может существенно повысить ее стоимость в обозримом временном горизонте. Это долгосрочная инвестиция, нам стратегически интересен рынок ретейла.

Эксперт подтвердил изданию, то сейчас готовится новая стратегия развития сети, но о ней пока рано говорить.

Что делает "Марафон Групп"

"Марафон Групп" ориентируется на сделки преимущественно в четырех направлениях. Это фармацевтика, FMCG (товары повседневного спроса, ширпотреб) и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство.

В августе 2017-го компания договорилась с ГК "Ростех" об объединении фармактивов для создания производителя и поставщика лекарств федерального масштаба. Группа также сформировала субхолдинг "Марафон Спорт", в который входят спортивный клуб "Секция". Владеет профессиональной велокомандой Marathon-Tula Cycling Team.

Кто такой Александр Винокуров

Родиля 12 октября 1982 года в Москве. Окончил экономический факультет Кембриджского университета. В 2006 году стал вице-президентом фонда TPG Capital и сооснователем его российского офиса. В 2014-м — возглавил Аинвестиционное подразделение "Альфа-Групп". Жена — Екатерина, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова.