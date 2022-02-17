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В ФАС заинтересовались жалобами россиян на рост тарифов на отопление

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует сообщения в СМИ и социальных сетях о росте цен на отопление для населения с точки зрения возможных нарушений антимонопольного законодательства, пишет РБК.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

В среднем по стране плата за коммунальные услуги для граждан с 1 июля выросла не более чем на 3,1%, на обращение с ТКО — на 1,9%. В ФАС отметили, что это полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством.

В службе напомнили — по ст. 157 Жилищного кодекса конечные тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывают и утверждают региональные органы власти.

Поэтому если гражданину пришли квитанции с неправильными или завышенными расчетами, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Ростом цен на отопление в регионе заинтересовалась прокуратура Оренбургской области.

За январь оренбуржцы получили значительно выросшие цены за отопление, сообщал 56orb.ru. Как пояснили в «Энергосбыт Плюс», новая система оплаты тепла, на которую перешли в городе, «предполагает самые высокие цифры в квитанциях за январь и февраль».

«Январь холоднее, чем декабрь, поэтому потребление тепла больше. Чем ниже температура — выше счета. В марте суммы заметно снизится, в апреле будут совсем небольшие, а начиная с мая и все лето у оренбуржцев будут нулевые начисления по теплу», — пояснила замдиректора Оренбургского филиала «Энергосбыт Плюс» Елена Вербина.

Повышением цен на тепло в январе занималась также прокуратура Татарстана.

В октябре 2021 года правительство разрешило регионам устанавливать предельные индексы изменения тарифов на услуги ЖКХ на несколько лет вперед вместо их ежегодного согласования. Устанавливать индексы на несколько лет регионы смогут после согласования с ФАС.

Ранее власти Барнаула объяснили рост платы за отопление.

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