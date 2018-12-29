Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2019 году дополнительно вложит 1,9 млрд рублей в модернизацию и строительство тепловых сетей и оборудования ЦТП. Если в уходящем году энергетики заменили 3 км труб и 11 заменили в рамках текущих ремонтов, то в следующем обновят более 40. «Придется перекопать почти весь город — но на благо потребителей», — подчеркнули в СГК.

Как будет проходить масштабная ремонтная кампания

Сети будут менять во всех районах города, рассказал директор «Барнаульской теплосетевой компании» Александр Гросс. Конкретные места еще определяют, но уже сейчас понятно, что это будут самые аварийные участки. Задача — снизить риск ЧП, подобных тому, что произошло в декабре в районе ВРЗ, когда без тепла больше суток оставались жители сотен домов.

Александр Гросс напомнил, что почти 700 км трубопроводов в Барнауле — это теплосети «особого риска» (54% от общего числа). Рассчитанный для них срок эксплуатации в 30 лет истек. Темпов, которыми энергетики меняли трубы до этого, не хватало, чтобы догнать темпы недоремонта. В 2019 году СГК впервые за долгие годы в Барнауле выйдет на нормативные показатели по обновлению теплосетей.

Гросс признал, что такой масштабный объем работ не получится провести в две недели, пока идет опрессовка, а горожане живут без горячей воды. Вероятнее всего, в отдельных районах срок отключения придется увеличить.

Александр Гросс,

директор «Барнаульской теплосетевой компании»:

Сделаем все, чтобы отключение коснулось небольших групп населения. Также будем объяснять жителям, что это необходимо для того, чтобы зимой они были застрахованы от аварий".

В 2019 году в Барнауле заменят почти в 3 раза больше теплосетей. Анна Зайкова

Отразится ли это на тарифе

Всего в ближайшие 10 лет сверх своих традиционных вложений СГК намерена инвестировать в обновление муниципальных теплосетей 6 млрд рублей. Большую часть этих средств — до 2024 года.

Чтобы инвестиции стали возможны власти Барнаула готовятся перевести тарифообразование в Барнауле на метод «альтернативной котельной». Первым городом стране на него с января 2019 года переходит Рубцовск.

Это значит, что тарифы на тепло не станут пересчитывать каждый год, а будут индексировать только на официальную величину инфляции в стране. Как уточнил директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, при переходе на «альтернативную котельную» дополнительно тариф, по предварительным данным, вырастет на 2%.

По его словам, 24 декабря администрация города Барнаула направила депутатам АКЗС уведомление пакет документов для рассмотрения возможности отнесения Барнаула к ценовой зоне (то перехода на «альтернативную котельную»). Документ отправят в Москву только после того, как его одобрят депутаты краевого заксобрания и подпишет губернатор. Предполагается, что новый тарифный метод для Барнаула заработает с января 2020 года.

Что СГК сделает в других городах Алтая

Бийск. СГК предложили взять в сферу своей ответственности 32 котельные МУП «Водоканала». Сейчас компания рассматривает разные варианты, как модернизировать систему теплоснабжения в наукограде. Пока энергетики склоняются к тому, чтобы перевести на газ и автоматизировать около половины котельных и заместить ими оставшуюся половину. Масштабных проектов как в Рубцовске и Барнауле в Бийске пока не предвидится.

Рубцовск. Здесь завершают масштабную реконструкцию системы теплоснабжения и готовят последних ее штрих — на Южной тепловой станции установят турбину. После этого в приоритете также будет обновление сетей. Подробнее об этом читайте в интервью с директором рубцовского подразделения СГК Максимом Нововым.

Новоалтайск. Ранее СГК заявляла, что готова отапливать город-спутник краевой столицы от Барнаульской ТЭЦ-2. Однако пока этот проект «на паузе», сообщил Игорь Лузанов. Он объяснил: в ближайшие годы компания займется тем, что находится в приоритете у местных властей — то есть обновлением теплосетей.

Факт

Барнаульская ТЭЦ-3 в 2018 году установила снова обновила исторический максимум по производству электроэнергии. Она выработала более 2,6 млн кВтч, что на 2,5% больше предыдущего рекорда, установленного в 2017 году. По словам Игоря Лузанова, это освидетельствует о том, что станция эффективна и надежна.