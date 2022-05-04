4 мая
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Потребитель

В график работы московских аэропортов внесены изменения

Аэропорты Московской воздушной зоны в начале мая несколько дней будут работать с ограничениями, предупредила Росавиация.

Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.
Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.
kremlin.ru

Это связано с репетициями воздушной части парада Победы.

Временный режим использования этого воздушного пространства вводится на 4 мая (резервные дни — 5 и 6 мая), 7 мая. Аналогичные ограничения будут действовать и во время парада 9 мая.

«Во время проведения тренировок и непосредственно парада в указанные дни для обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения на работу аэропортов (время московское): „Шереметьево“ — с 10:40 до 11:05; „Домодедово“ — с 10:55 до 11:20; „Внуково“ — с 10:50 до 11:15; „Раменское“ — с 10:55 до 11:20; Калуга („Грабцево“) — с 09:40 до 10:40; „Остафьево“ — с 10:55 до 11:20», — сказано в сообщении.

В воздушной части парада в Москве примут участие 77 самолетов и вертолетов Минобороны, пишет «Интерфакс».

Воздушные парады намечаются также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и ряде других городов России. По сведениям Росавиации, вводимые на время репетиций и парадов ограничения на работу региональных аэропортов «практически не повлияют».

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