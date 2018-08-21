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Алтайское УФАС заподозрило «Грильницу» в недобросовестной конкуренции

Алтайское УФАС возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции в действиях сети быстрого питания «Грильница». Владельца компании подозревают в использовании исключительных прав FIFA без правовых оснований.

Сертификат, из-за которого УФАС возбудил дело против "Грильницы".
Сертификат, из-за которого УФАС возбудил дело против "Грильницы".
Скриншот с сайта grilnica.ru

Нарушение сотрудники ведомства нашли «в ходе наблюдения сайта» сети быстрого питания «Грильница». В разделе «Акции» предлагаются подарочные сертификаты, в которых на фоне официальной концепции визуального оформления Чемпионата мира по футболу размещена эмблема в виде кубка с надписью «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018». Текст написан специально созданным для мероприятия шрифтом «DUSHA».

Данная эмблема является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим FIFA. При этом, по имеющейся у УФАС по Алтайскому краю информации, FIFA не заключала ни с ИП, ни с ООО «Грильница» договоров, дающих право ассоциировать компанию с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018.

По мнению ведомства, такой маркетинговый ход может ввести потребителей в заблуждение относительно причастности «Грильницы» к Чемпионату и обеспечить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности.

В отношении владельца сети — ИП и ООО «Грильница» — возбудили дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначили на 29 августа 2018 года.

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