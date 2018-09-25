В консервы трамбуют дешевую горбушу вместо элитного лосося

Роскачество в ходе проверки консервов из лососевых рыб обнаружило подмену дорогих нерки, кеты и кижуча более дешевой горбушей, пишет Газета.Ru.

«Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу», — говорится в сообщении ведомства.

Исследованные консервы произведены в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском краях.

Личинки

В некоторых консервах обнаружены неживые личинки нематод. При подготовке сырья для консервов производитель может не увидеть личинки, но консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок, пояснили в ведомстве. Отмечается, что неживые личинки безопасны для здоровья.

Среди других проблем ряда рыбных консервов: дряблая консистенция мяса, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей.

Результаты исследования

Тем не менее результаты исследования показали, что все проверенные консервы безопасны: в них не было свинца, кадмия, ртути, мышьяка и других опасных веществ.