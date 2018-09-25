Читайте нас в соцсетях
25 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Потребитель
57

В консервы трамбуют дешевую горбушу вместо элитного лосося

Роскачество в ходе проверки консервов из лососевых рыб обнаружило подмену дорогих нерки, кеты и кижуча более дешевой горбушей, пишет Газета.Ru.

Рыба.
Рыба.
СС0

«Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу», — говорится в сообщении ведомства.

Исследованные консервы произведены в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском краях.

Личинки

В некоторых консервах обнаружены неживые личинки нематод. При подготовке сырья для консервов производитель может не увидеть личинки, но консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок, пояснили в ведомстве. Отмечается, что неживые личинки безопасны для здоровья.

Среди других проблем ряда рыбных консервов: дряблая консистенция мяса, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей.

Результаты исследования

Тем не менее результаты исследования показали, что все проверенные консервы безопасны: в них не было свинца, кадмия, ртути, мышьяка и других опасных веществ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка