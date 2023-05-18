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В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» совместно с АЗС «Лукойл» открыли первое предприятие в Республике Алтай — в Майме. Оно расположилось на федеральной трассе по адресу: Подгорная, 2-г.

В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
Фото предоставлено компанией «Вкусно — и точка».

Предприятие «Вкусно — и точка» работает круглосуточно, с техническим перерывом с 4:00 до 6:00. Гости смогут разместиться во внутреннем зале, рассчитанном на 78 посадочных места, Кроме этого, все смогут воспользоваться сервисом автораздачи и получить любимые продукты и напитки, не выходя из машины.

Для заказа доступен полный ассортимент меню сети, включая новинки — например, легендарный бургер «Биг Хит», мороженое «Айс Де Люкс Шоколадно-клубничное» и детские наборы «Кидз Комбо».

В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
Фото предоставлено компанией «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
Фото предоставлено компанией «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
Фото предоставлено компанией «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
В Майме открылось первое предприятие «Вкусно — и точка».
Фото предоставлено компанией «Вкусно — и точка».

С помощью специальных предложений и программы лояльности в мобильном приложении «Вкусно — и точка» можно будет приобрести все блюда по еще более выгодным ценам.

Мы рады представить в Республике Алтай наше первое предприятие, в котором воплощены все самые инновационные концепции, — сказал на церемонии открытия Андрей Скурыгин, генеральный директор ООО «ГиД». — «Вкусно — и точка» — это всегда радостное хорошее настроение и яркие впечатления. Открытие предприятия — это еще и создание новых рабочих мест, и предоставление возможностей для карьерного роста. Успешно и стабильно развивая сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка», мы развиваем и инфраструктуру региона. Надеемся, что новое предприятие станет центром притяжения и любимым местом отдыха жителей и туристов.

О компании «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 65 субъектах РФ, которая насчитывает более 850 точек по всей стране.

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