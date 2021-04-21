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Потребитель

В Минэнерго прокомментировали идею о повышении платы за электричество

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что его ведомство не рассматривает предложение о вводе прогрессивной шкалы энерготарифов.

Электричество.
Электричество.
СС0

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее об инициативе Союза потребителей РФ рассказали «Известия». Издание отмечало, что соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет News.ru.

В нем предлагается ввести такую шкалу тарифов на электроэнергию для населения, при которой за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

Между тем Алтайский край назвали в числе регионов-лидеров по росту цен на электроэнергию.

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