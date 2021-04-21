В Минэнерго прокомментировали идею о повышении платы за электричество

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — цитирует чиновника ТАСС.
Ранее об инициативе Союза потребителей РФ рассказали «Известия». Издание отмечало, что соответствующее предложение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет News.ru.
В нем предлагается ввести такую шкалу тарифов на электроэнергию для населения, при которой за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.
Между тем Алтайский край назвали в числе регионов-лидеров по росту цен на электроэнергию.