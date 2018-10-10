В России продлят переход с аналогового на цифровое телевещание

С начала 2019 года в России частично отключат аналоговое телевещание. Его не будет во всех населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч. К этим переменам — переходу на «цифру» — гражданам необходимо технически подготовиться: приобрести спецприемники или приставки. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал о том, как пройдет переход в российских регионах с аналогового на цифровое телевещание, пишут «Известия».

Процесс отключения «аналога» продлен

Процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлен до 14−15 января, заявил г-н Волин.

«У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700−800 рублей», — рассказал замглавы Минкомсвязи.

Возможность выбора «сверху»

По мнению официального представителя Минкомсвязи, россиян вряд ли устраивает возможность принимать три телевизионных канала в плохом качестве, когда есть возможность принимать 20 — в хорошем.

«Именно для того, чтобы в семь раз повысить возможность выбора, это все и было придумано», — рассказал о «придумке» связистов г-н Волин.

Абонентская плата

Алексей Волин заявил, что не будет никакой абонентской платы: «Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы дать каждому гражданину России в любой точке страны возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов первого и второго мультиплексов».

Телевидение «по вкусу»

По мнению замглавы Минкомсвязи, «обычный человек никогда не смотрит больше шести каналов постоянно, сколько бы их у него ни было».

«20 каналов, которые составляют первый и второй мультиплекс, бесплатный информационный стандарт Российской Федерации, это те каналы, которые люди выбирают в 90% случаев, к ним обычно добавляется парочка узкотематических. Каждый может найти телевидение по своему вкусу», — уверен г-н Волин.

Исследование и 20 каналов

Большое социологическое исследование по всем субъектам РФ показало, что сегодня меньше 10% граждан живут вне цифрового телевидения, а в ряде регионов их только 2−3%.

В населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек большинство жителей сегодня в состоянии принимать только 10 телевизионных каналов в цифре.

«Но до конца года мы по всей стране включим второй мультиплекс, поэтому все зрители смогут бесплатно принимать 20 телевизионных каналов высокого качества», — заявил Волин.

«Цифровой охват» в Алтайском крае

Мужчина и телевизор. Потребители. Анна Зайкова

В Алтайском крае аналоговое вещание отключат практически на всей территории. В Алтайском крае больше 100 тыс. жителей только в трех городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Между тем, по данным Алтайкомсвязи, в Алтайском крае смотреть первый цифровой мультиплекс могут 97,6% жителей региона, второй — 52,4% жителей.

248 населенных пунктов вообще не охвачены сетью цифрового телевещания, в них проживает около 53 тыс. человек.

Что делать жителям сел , где нет цифрового ТВ?

Алтайкомсвязь заключила соглашение с оператором цифрового спутникового телевидения «НТВ Плюс». Он готов обеспечить бесплатным цифровым спутниковым телевидением жителей региона, которые не имеют возможности принимать цифровой эфирный ТВ-сигнал.

Сельчане смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплекса. Но оборудование (тарелку) придется приобрести самостоятельно, хотя и по льготной цене. Каков будет размер льготы, в управлении не уточнили.

Для подключения нужно позвонить на номер 8 800 555 67 89 и назвать кодовое слово «Страна». Без льгот комплекты спутникового ТВ «НТВ Плюс» стоят от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

Как подключиться к бесплатному цифровому ТВ?

Чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, нужно иметь дециметровую антенну и телевизор, который поддерживает стандарт DTV-2. Если у вас старый телевизор и он не поддерживает нужный стандарт, то надо купить ресивер (приставку). И цена на устройство отличается от той, которую назвал г-н Волин.

Приставки стоят от 800 до 2,5 тыс. рублей. Стоимость антенн для DTV-2 начинается от 300 рублей.

Почему отключают аналоговое эфирное телевещание?

В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. Сроки ее завершения уже несколько раз сдвигали, но в 2019 году процесс перехода закончится.

Сети цифрового телевидения в России построены, поэтому «аналог» можно отключать. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.