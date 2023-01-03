В ночь на Рождество по Барнаулу пустят два трамвая. Их маршрут и расписание

С ночной рождественской службы, то есть с 6 на 7 января, барнаульцы смогут уехать на трамвае. Как сообщили власти Барнаула, будут запущены два вагона — они будут ходить от двух соборов. Рассказываем, в какое время и на каких остановках можно будет «поймать» этот общественный транспорт.

От Покровского собора

Начало движения в 1:20.

Покровский кафедральный Собор — улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (время прибытия в 1:26) — улица Анатолия — Покровский кафедральный Собор (время прибытия в 1:34) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — Александро-Невский Собор (время прибытия в 2:02) — улица Попова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова — далее на заход в депо (улица Гридасова).

От Александро-Невского собора

Начало движения в 1:20. Александро-Невский Собор — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом Быта — улица Северо-Западная — далее на заход в депо (проспект Коммунаров).

Напомним, с 1 января в Барнауле увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд в трамвае, троллейбусе и автобус за наличный расчет и по бесконтактной платежной карте составит 30 рублей.