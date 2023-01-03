3 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В ночь на Рождество по Барнаулу пустят два трамвая. Их маршрут и расписание

С ночной рождественской службы, то есть с 6 на 7 января, барнаульцы смогут уехать на трамвае. Как сообщили власти Барнаула, будут запущены два вагона — они будут ходить от двух соборов. Рассказываем, в какое время и на каких остановках можно будет «поймать» этот общественный транспорт.

Покровский кафедральный собор, фото 2018 г.
Покровский кафедральный собор, фото 2018 г.
2gis.ru/barnaul

От Покровского собора

Начало движения в 1:20.

Покровский кафедральный Собор — улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (время прибытия в 1:26) — улица Анатолия — Покровский кафедральный Собор (время прибытия в 1:34) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — Александро-Невский Собор (время прибытия в 2:02) — улица Попова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова — далее на заход в депо (улица Гридасова).

От Александро-Невского собора

Начало движения в 1:20. Александро-Невский Собор — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом Быта — улица Северо-Западная — далее на заход в депо (проспект Коммунаров).

Напомним, с 1 января в Барнауле увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Проезд в трамвае, троллейбусе и автобус за наличный расчет и по бесконтактной платежной карте составит 30 рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость