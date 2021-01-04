В правительстве Алтайского края предупредили о сбоях на сайте

Ограничение доступа будут длиться единовременно не более трех часов.
Сбои возможны из-за технических работ по вводу в эксплуатацию центра обработки и хранения данных.
Редакция интернет-портала принесла посетителям ресурса извинения за возможные неудобства.
Ранее бизнес-омбудсмен рассказывал altapress.ru, что жители региона не часто жалуются ему на сбои в различных электронных системах (включая госуслуги).
Но они бывают. В Москве, где ввели электронный контроль за передвижением людей, одна пожилая москвичка получила около 1 тыс. штрафов. Хотя из дома не выходила.
Осенью 2020 года жители Барнаула жаловались, что из-за технических неполадок стало трудно подать заявление о постановке на учет через портал госуслуги. В результате в ГИБДД скопились большие очереди.