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В правительстве Алтайского края предупредили о сбоях на сайте

С 4 по 9 января возможны временные ограничения доступа к официальному сайту правительства Алтайского края, об этом сообщает само правительство региона.

Сайт правительства АК.
Сайт правительства АК.
Скан сайта правительства АК.

Ограничение доступа будут длиться единовременно не более трех часов.

Сбои возможны из-за технических работ по вводу в эксплуатацию центра обработки и хранения данных.

Редакция интернет-портала принесла посетителям ресурса извинения за возможные неудобства.

Ранее бизнес-омбудсмен рассказывал altapress.ru, что жители региона не часто жалуются ему на сбои в различных электронных системах (включая госуслуги).

Но они бывают. В Москве, где ввели электронный контроль за передвижением людей, одна пожилая москвичка получила около 1 тыс. штрафов. Хотя из дома не выходила.

Осенью 2020 года жители Барнаула жаловались, что из-за технических неполадок стало трудно подать заявление о постановке на учет через портал госуслуги. В результате в ГИБДД скопились большие очереди.

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