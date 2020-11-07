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7 ноября 8°C
Автоновости

СМИ: барнаульцы по-прежнему жалуются на огромные очереди в ГИБДД

Об огромных очередях в ГИБДД при постановке автомобилей на учет сообщают «Вести Алтай». Некоторые из барнаульцев говорят, что не смогли подать онлайн-заявление и на портале госуслуг.

Барнаульцы в очереди на регистрацию транспортного средства.
Барнаульцы в очереди на регистрацию транспортного средства.

Сбой на госуслугах

Надо сказать, что жители Барнаула еще в сентябре жаловались на проблемы с регистрацией автомобилей в ГИБДД. Altapress.ru рассказывал: очереди — более 70 человек. В ГИБДД объясняли, что с августа 2020 года выросло количество желающих зарегистрировать свое транспортное средство.

И вот, судя по сообщению «Вестей», проблема так и не устранена.

В самом деле, подать заявление о постановке на учет через портал госуслуги нельзя из-за технических неполадок, подтвердили телеканалу в управлении ГИБДД. В других регионах страны столкнулись с такой же проблемой, устранить неполадки обещают «в ближайшее время».

Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
Сотрудники ГИБДД раздали водителям маски.
пресс-служба Госавтоинспекции Барнаула

Живая очередь

Поставить автомобиль на учет автомобиль можно лишь в порядке живой очереди. В барнаульском подразделении ГИБДД работают все 12 окон регистрации — в связи с наплывом граждан. За счет этого удается обслужить до 300 человек в день.

Утром мы выдаем талоны в живую очередь. Талон выдаётся в определённое окно. Существует номер на талоне и время прибытия гражданина, — сказал Сергей Филатов, замначальника РЭО ГИБДД управления МВД России по Барнаулу.

Портал госуслуг.
Портал госуслуг.
архив портала gosuslugi.ru

Сбои стали частыми

Надо сказать, что о сбоях в электронных системах в последнее время сообщается довольно часто. Так, из-за сбоя в системе маркировки приостановлены поставки жизненно важных лекарств в Россию. Систему пришлось в срочном порядке упрощать.

В октябре Altapress.ru сообщал, что из-за сбоя на «госуслугах» многодетной матери из Барнаула отказали в пособии — пришлось вмешиваться уполномоченному по правам человека.

Весной портал госуслуг не справился с обработкой заявок на выплаты на детей, так как за сутки на сайт поступило более миллиона заявок.

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