Барнаульцы не могут поставить автомобиль на учет. Что произошло?

Жители Барнаула жалуются на проблемы с регистрацией автомобилей в ГИБДД. Ранее в паблике Барнаул22 появился пост, в котором горожанин пожаловался на большую очередь в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю. Мы связались с пресс-службой ведомства, чтобы разобраться в ситуации.

По словам участника сообщества, автомобиль невозможно поставить на учет вовремя, потому что в центре тянутся очереди больше 70 человек, а запись на прием через Госуслуги возможна только через 1,5 месяца.

Автовладельцы опасаются, что такие сроки грозят немаленькими штрафами. Кроме того, в Барнауле единственное место, где можно поставить автомобиль на учет — на ул.10-й Западной, д.26.

В ведомстве подтвердили, что филиалы центра были не так давно закрыты, а также отметили, что с августа 2020 года выросло количество желающих зарегистрировать свое транспортное средство. Обусловлено это снятием ряда ограничений по предотвращению распространения COVID-19.

Из комментария пресс-службы ГИБДД по Алтайскому краю:

Ранее функционирующие пункты регистрации транспортных средств находились в помещениях не принадлежащих Министерству внутренних дел, в связи с чем были переведены в пункт РЭО ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, ул. 10-я Западная, д. 26, при этом количество «окон» приема и число сотрудников не сократилось.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права. мвд. рф

На данный момент в центре решают проблему приема граждан в зависимости от способа обращения — часть сотрудников направлена на прием заявлений в порядке живой очереди, часть — на работу с заявлениями, поданными через портал Госуслуги.

В ведомстве также ответили, что запись по живой очереди сотрудниками РЭО ГИБДД не контролируется и не осуществляется. «Запись» ведут граждане до начала работы центра.

Справка Согласно федеральному закону «О регистрации транспортных средств» № 283-ФЗ собственник транспортного средства должен подать заявление о получении государственной услуги в течение 10 суток с момента приобретения автомобиля. В некоторых случаях рассматривается выбор более поздней даты регистрации, чем 10 суток, а договор купли-продажи не ограничен временем.

Некоторые «опытные» автовладельцы в комментариях посоветовали зарегистрировать автомобиль в других центрах Алтайского края, например, в Павловске или в Новоалтайске.