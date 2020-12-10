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Жизнь

«Люди пережили сильнейший стресс». Борис Ларин — о праве на медпомощь, масках, пивнушках и войне по переписке

Пандемия коронавируса поставила массу вопросов о защите прав граждан. Вправе ли государство заставлять людей носить маски? Как стало возможным, что людям отказывали в медицинской помощи? Оправдано ли введение дистанционного образования? Какие выводы из произошедшего мы можем сделать? Эти и другие вопросы altapress.ru задал Борису Ларину, уполномоченному по правам человека в Алтайском крае.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

С болезнью один на один

— Борис Владимирович, в этом году впервые россияне столкнулись с массовым отказом в медицинской помощи. Какими бы ни были причины этого, это явное же нарушение прав человека. Много ли было жалоб на это?

— В аппарат уполномоченного поступало достаточно много обращений и телефонных звонков о задержках прибытия «скорой», о невозможности вызвать врача на дом и записаться на прием в поликлинику. На примере одного из наших заболевших сотрудников мы увидели просто парадоксальную ситуацию.

Когда человек получает постановление Роспотребнадзора об уходе на самоизоляцию, и у него — все признаки ковида, он в течение четырех дней не мог связаться с поликлиникой и получить хотя бы малейшую консультацию врача. При этом в постановлении написано: «Не заниматься самолечением». А что делать в эти четыре дня?

Очередь в аптеку. Коронавирус.
Очередь в аптеку. Коронавирус.
sibdepo.ru.

— Так ведь самолечением в итоге и занимались.

— Люди боялись остаться с болезнью один на один. Если вас никто не слышит, вы не можете купить лекарство и вам еще говорят — не надо никоим образом лечиться самим — в такой ситуации многие испытывали сильнейший стресс.

На Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека в Москве, в котором я принял участие, мы говорили об этом, потому что с такой же проблемой сталкивались почти везде.

Наше предложение для органов власти — подготовить хотя бы минимальные рекомендации, что делать людям, которые только что заболели или переносят болезнь в легкой форме, кроме как обратиться к врачу, к которому нельзя обратиться.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

Выводы из ошибок

— Можете ли вы как уполномоченный по правам человека вмешиваться, когда нет врача, скорая не едет, до поликлиники не дозвониться?

— Когда к нам поступает звонок о том, что человеку плохо, а «скорую» пришлют лишь через сутки, я, конечно, не имею права дать команду — вы туда врачей не отправляйте, а отправьте тому, кто нам позвонил.

Тем не менее мы достаточно плотно работаем со специалистами нашего минздрава и через них стараемся в ряде случаев решить проблему. Как правило, отказов не было. Люди получали помощь и поддержку — может быть, не сразу, не через час или два.

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Однажды позвонил пожилой человек — они болели вдвоем с супругой. Мы попросили минздрав отнестись к ним повнимательнее. Врач пришел к ним в полдвенадцатого ночи, и люди были очень благодарны — они же понимали, в каком режиме работали врачи.

Но особенно много звонков было из-за нехватки лекарств в аптеках, в том числе от тех, кто имеет право на льготные препараты.

— А что тут сделаешь, если фармацевтические заводы работают на полную мощность, но не справляются со спросом?

— Уполномоченные из других регионов говорили, что в ряде субъектов вообще нет таких проблем — например, в Бурятии и Свердловской области. Видимо, власти нашего региона все-таки недоработали или, может быть, не были достаточно расторопными.

Аптека. Коронавирус.
Аптека. Коронавирус.
соцсети.

— Я читала про Челябинскую область, что представители местного минздрава безвылазно находились в Москве, чтобы обеспечить поставки лекарств в регион.

— Наверное, не все зависит от властей. Тем более, что у нас болел губернатор, его заместители и министры, и это тоже накладывало какой-то отпечаток и вызывало сложности в своевременном принятии решений.

При этом в крае предприняли неординарные меры — и организационные, и кадровые. В поликлиниках заработали колл-центры, с населением провели большую разъяснительную работу. Положение с оказанием медицинской помощи в целом выправляется, звонков к нам стало меньше.

Но чтобы такое больше не повторилось, на мой взгляд, нужно проанализировать произошедшее и всем сделать выводы. Всем, и, прежде всего, органам здравоохранения и специалистам Роспотребнадзора.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

Не право, а обязанность

— В СМИ звучали жалобы некоторых медиков, не получивших надбавок по разным причинам. Кто-то не работал в красной зоне или их больницу не признали ковидным госпиталем — но они, тем не менее, контактировали с зараженными. Это нарушение прав или это финансовый вопрос?

— К нам обращались медики из Бийска и Шелаболихи и некоторые другие. Но минздрав же не просто так определяет, кому платить, кому нет. Поэтому на наши вопросы мы получали из этого ведомства ответы, основанные на нормативно-правовых актах. Министерство же не может принять решения, выходящие за рамки его компетенции.

Конечно, сбои в этой системе могут произойти. И они происходят. Будь мое право — я бы платил надбавки всем, кто часто контактирует с людьми, в том числе журналистам и сотрудникам аппарата уполномоченного по правам человека, которые не могут остановить работу.

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

Но знаете, гораздо острее стоит вопрос дефицита кадров в здравоохранении. Проблема эта «с бородой», и насколько она обострилась в период эпидемии, сложно даже оценить до конца.

Уже и президенту говорили, что, может быть, посмотреть на советскую модель распределения выпускников медицинских вузов. Если вы получаете образование за счет государства — отработайте 3−5 лет.

— Идея напоминает исторические события: сотни лет назад, после пандемии чумы, Европа пошла по пути предоставления больших прав и свобод, а Россия — по пути укрепления крепостного права…

— Я как раз и говорю о том, что нужно искать грань между правами человека, в том числе, на свободный труд, и обязанностью государства обеспечить и защитить здоровье и безопасность большинства жителей страны.

В Москве на координационном совете мы много рассуждали об ограничении прав и свобод во время эпидемии. Мы пришли к выводу: в такой ситуации у государства было не только право, но обязанность вводить ограничения.

Сотрудники полиции контролируют соблюдение указа губернатора.
Сотрудники полиции контролируют соблюдение указа губернатора.
ГУ МВД по АК.

Поиск оптимальных решений

— Споры о ношении масок — из этой же области. Немало людей считают это требование незаконным, а за отсутствие маски в магазинах штрафуют. Как на это смотрят правозащитники?

— Начнем с того, что в магазине не штрафуют — максимум могут составить протокол. Насколько мне известно, в Алтайском крае составлено больше 5 тысяч протоколов за нарушение санитарного режима. И только 460 из них закончились штрафами — когда люди повторно или принципиально отказывались от масок, хамили органам правопорядка.

Второй вопрос я сам задаю как юрист: а что такое масочный режим? У нас в каких-то нормативных актах он закреплен? А что такое самоизоляция?

Я уже не говорю о том, что в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции права человека могут быть ограничены только федеральным законом.

Масочный режим. Общественный транспорт.
Масочный режим. Общественный транспорт.
barnaul.org

Нужно на законодательном уровне эти понятия закрепить, чтобы иметь право вводить такие требования в защиту здоровья граждан, не озираясь на возможные юридические последствия. Это предложение тоже вошло в список рекомендации органам власти, подготовленный на координационном совете уполномоченных.

— Возьмем пример: человек заходит в магазин. С одной стороны, он сам заинтересован в том, чтобы не заразиться. С другой — магазин обязан обеспечить безопасность и, стало бать, предоставить маски и все прочее. Кто тут прав?

— Я согласен с тем, что должны обеспечить. Но давайте опустимся на землю. Весной, когда об этом только зашла речь, ни масок, ни дезинфицирующих средств не было.

Помню заседание оперативного штаба, на котором губернатор говорил: мы можем обязать наши организации обеспечивать посетителей средствами индивидуальной защиты. Но будет ли это исполняться? Тем более, что это влекло дополнительные расходы в условиях, когда доходы сокращались.

Запрет.
Запрет.
Altapress.ru

На сегодняшний день мы эту проблему практически решили. В Барнауле уже во многих организациях, где собираются люди, предлагают маски. Нет своей? Пожалуйста, возьмите. Обработайте руки. Соблюдайте социальную дистанцию.

Особенно это проявилось в сентябре-октябре, когда предприниматели из сферы услуг поняли, чтобы избежать второго локдауна надо обеспечить безопасность. Там же тоже весной были…

— Перегибы?

— Кто не работает, тот не ошибается. Я тут не оправдываю органы власти. Но принимать такие серьезные решения, связанные, в том числе, с ограничением прав граждан, и не ошибиться, наверное, сложно.

Вы же обратили внимание, сколько раз меняли указ губернатора. Идет поиск оптимальных решений. Поиск путей, которые не нарушали бы законодательство и максимально решали те или иные проблемы.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

Сумасшедшая нагрузка

— Люди очень бурно реагировали на дистанционное образование. Одни говорили, что это безобразие, дети вырастут безграмотными. Другие, наоборот, считали его спасением. Кто здесь прав?

— Стоит, наверное, вспомнить о том, что президент дал поручение министру просвещения продумать возможности поддержки именно очной формы как основной. Дистант — это только вспомогательная система. И об этом говорят все самые крупные специалисты.

Но, наверное, есть коммерческие интересы у каких-то компаний, которые занимаются цифровизацией. Для них чем больше людей подключено к этой системе, тем лучше, потому что растет их прибыль.

Акция «Мы против внедрения постоянного дистанционного обучения».
Акция «Мы против внедрения постоянного дистанционного обучения».
Пресс-служба Регионального отделения партии «За Правду»

— То есть никто никого не хочет загонять в цифровое рабство и делать из наших детей малообразованных роботов?

— Повторюсь: государство ориентирует на очное образование. Ну мы же не враги собственным детям, чтобы принимать такие решения! Дистант — вынужденная мера.

Сейчас, по данным министерства просвещения, 2,4 млн студентов получают образование дистанционно, еще миллион обучаются по смешанной форме. Многие студенты этим недовольны. А педагоги в каком состоянии находятся? Это сумасшедшая нагрузка.

Моя супруга преподает английский язык в техническом университете. Она просто зашивается у этого компьютера. Но скажите, можно ли нормально научить английскому дистанционно?

Итоги первой недели дистанционного обучения.
Итоги первой недели дистанционного обучения.
Алтайский филиал РАНХиГС

Такие же проблемы испытывают педагоги творческих специальностей, медики в своем университете. Хотя многим вузовским медикам, конечно, сейчас не до этого — они задействованы в борьбе с эпидемией.

— Здесь еще стоит вопрос, а готовы ли вузы и особенно школы предоставлять такое образование?

— У меня уже давно на контроле образование в сельских малокомплектных школах. Выезжая в районы, мы всегда их посещаем, смотрим, как там соблюдаются права детишек, как реализуются нацпроекты в этой сфере.

Приезжаем в Шипуниху Третьяковского района. Предгорный район. Жалуются. Больных нет, интернет только в школе. А в самой деревне не то что интернета, у многих и компьютеров-то нет. Весной детей распустили и говорят: будем заниматься дистанционно. Зачем закрывать школу там, где нет интернета, больных и даже минимальной угрозы?

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

А помните историю в Березовке Красногорского района? Там в сельском магазине развешивали ящички, в них бросали задание школьникам — потому что интернета нет ни у кого. Когда родители приходили за продуктами, они забирали задания и относили детишкам. А потом туда же бросали выполненное. Вот тоже наш алтайский дистант.

Ну — это те ошибки, на которых мы должны учиться.

— А мы учимся?

— Сейчас министерство образования региона, я считаю, поступило правильно: каждая школа самостоятельно принимает решение, каким образом себя обезопасить.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

Война по переписке

— Как-то вы решали проблему семьи, не получившей пособие, введенное для пострадавших в пандемию семей: отец семейства потерял работу, но эту семью не признали малообеспеченной из-за технического сбоя. Как часто возникает нарушения прав человека из-за таких проблем?

— В Алтайском крае, к счастью, не часто. Встречаются ошибки, связанные с нестыковкой электронных баз данных различных ведомств. А вы знаете, что огромное количество обращений ко мне и моим коллегами поступает по двойникам?

— Двойники — это те, у кого совпадает фамилия-имя-отчество и год рождения и они должники по какому-то исполнительному производству?

— Не только должники. Мы занимались проблемой женщины из Солонешенского района. Местная администрация отказывалась ставить ее на очередь на получение жилья как льготницу. И, с одной стороны, глава района был прав: он получил справку, что у нее в Московской области есть коттедж, гараж, квартира и так далее.

Но я задавал вопрос: вы что, не видите, как она живет? Почему она не в коттедже в Подмосковье поселилась, а претендует на жилье в Солонешном? У нас чуть ли не война по переписке была.

Я вышел на уполномоченного по правам человека в Московской области, на Росреестр региона. В конце концов удалось доказать, что имуществом обладает совсем другой человек. Таких ошибок много. Но в Алтайском крае, конечно, не так много, как в Москве.

Контроль.
Контроль.
Pixabay.com

— Там же вводили электронный контроль за передвижением людей, за нарушением режима — журналисты писали о большом количестве сбоев.

— Сами москвичи говорят, что их было немного — всего 1%. Но что такое один процент в многомиллионной Москве? Достаточно большое количество людей.

Валерий Фадеев, руководитель президентского совета по правам человека, приводил пример: одна пожилая москвичка, которая вообще не выходила из дома, получила около тысячи штрафов за нарушение режима.

Проблема в том, что никак не введут в действие требования вносить в базы данных ИНН и СНИЛС. Так что вопрос пока остается. Недавно я получил письмо от руководителя регионального управления службы судебных приставов — он уже просит сразу же направлять ему жалобы по двойникам и обещает самым внимательным образом к ним отнестись.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

Это просто непотребно

— Как-то к вам обратились люди с жалобами на рыбный магазин. И вы помогли его закрыть. А не кажется ли вам, что тем самым происходит нарушение прав предпринимателей?

— Совершенно не кажется. Есть установленные государством стандарты. И когда вы размещаете свой бизнес в многоквартирном доме, надо думать, как их соблюдать.

У нас было обращение еще и по магазину сети «Магнит». Но там структура, которая его развивает, реконструировала вентиляцию, поставила менее шумные двигатели и магазин продолжает работать.

— На что жильцы жаловались?

— Обычно жалуются на шум и запахи. Но много обращений и по поводу пивнушек. Слава богу, сейчас законодательное собрание принимает решение о минимальной площади, которую они должны занимать.

А знаете, что у нас произошло летом? Эти заведения попали под локдаун и работали только на вынос. Их клиенты покупали пиво и тут же, на детских площадках, на скамейках для престарелых распивали его вместе с сопутствующими алкогольными напитками.

&quot;Первый рыбный&quot; магазин в Барнауле был закрыт по требованию жильцов.
«Первый рыбный» магазин в Барнауле был закрыт по требованию жильцов.
Управление АК по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности

Я даже этот вопрос поднимал на оперативном штабе. Сначала на меня как-то косо посмотрел начальник нашего ГУ МВД. Но потом полиция несколько усилила контроль и немножко эту тему снивелировала.

— В 2016 году уже вводили ограничения на пивнушки — маленьким по площади запретили работать после 21:00. В нашем микрорайоне пивбар выкупил соседнее помещение, стал называться кафе. Посетителей у него стало больше. Тот закон ничего не изменил. Изменит ли этот?

— Это только первый маленький шажок. Но, думаю, без федерального законодателя в крае решить эту проблему трудно. И знаете, продавцы, которые там работают, понимают, что им надо сохранить это рабочее место, и они сами недовольны теми безобразиями, которые творят их посетители. Они вывешивают разъяснения для посетителей, призывают их к порядку.

Запреты нипочем
Запреты нипочем
CC0

— Может быть, проблема в том, что плохо развиваются другие виды бизнеса? В моем микрорайоне ни одной маленькой кофейни, но зато восемь пивбаров.

— А мы нашли на ул. Попова один двор, где их сразу пять. Три в домах по кругу и еще в центре два. Это же абсурд. Я не против заведений общепита в жилых домах, и они там могут прекрасно работать. На ресторан «Ползунов», например, жители не жалуются. «Домиани» тоже никому не вредит, люди, наоборот, пользуются его услугами.

Я с уважением отношусь к производителям пива в Алтайском крае, это хороший бизнес, они пополняют казну. Но когда вместо бойлерной во дворе или в подъезде жилого дома открывают пивной бар и устраивают там шабаши — это просто непотребно.

Там, где живут люди, в их домах, в непосредственной близости от детских площадок, сквериков, подобных заведений быть не должно.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

О чем еще рассказал Борис Ларин

О спасении вахтовиков

— В Якутии, на Чаяндинском месторождении, работали 270 наших вахтовиков, в целом там находилось около 10 тыс. работников. Из-за вспышки ковида Роспотребнадзор остановил работу. Заработка нет, медицинскую помощь не оказывают. И все живут в казарменных помещениях — какая там изоляция?

Пассажиров чартера везут домой.
Пассажиров чартера везут домой.
@altai_government_open

Наши ребята оказались самыми активными, они быстро нашли контакты и в Москве, и с нами связались. Они настаивали на том, чтобы их вывезли. Ситуация была очень напряженная. Я был на связи и с губернатором, и с заместителем губернатора, который отвечал за вывоз этих людей, с главным санитарным врачом.

Мы добивались отправки земляков самолетами — но несколько раз рейсы откладывались, Татьяна Николаевна Москалькова вменяла мне, что наш край не хочет их принимать. Оказалось, что самолетов просто не могли столько выделить, сколько надо. В конце концов в течение двух недель тремя рейсами наших ребят вывезли на Родину.

Офис уполномоченного по правам человека.
Офис уполномоченного по правам человека.
Altapress.ru

О снижении количества жалоб

— Как это ни парадоксально, общее количество жалоб в этот сложный период несколько сократилось. Причем сократилось еще в конце марта, когда пошла первая волна. Видимо, основные мысли людей были связаны с тем, как защитить свое здоровье.

Но, может быть, это связано и с тем, что мы меньше стали выезжать в районы. Например, мы фактически не посещаем дома-интернаты для престарелых. Они работают в закрытом режиме.

Мне не запрещен туда вход как уполномоченному по правам человека. Но я никогда не пойду, если будет хоть малейшая опасность принести этим людям инфекцию, которой они подвержены особо. Работаем с ними по видеосвязи.

Борис Ларин.
Борис Ларин.
Анна Зайкова.

Кто такой Борис Ларин

Борис Владимирович Ларин родился 8 мая 1955 года в Коломне Московской области. Окончил Ростовское высшее военное командное училище, Военно-политическую академию в Москве, юрфак Алтайской академии экономики и права.

С 1973 по 1994 года проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения. Полковник запаса. Депутат пяти созывов краевого Совета народных депутатов. В 2005 году назначен заместителем главы администрации края — руководителем аппарата. С 2007 года заместитель Губернатора края.

30 мая 2013 года депутаты АКЗС утвердили его в качестве уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, в 2018 году — на второй пятилетний срок.

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