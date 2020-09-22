«Ужасное заведение»: как алтайские общественники прошлись по пивным и почему решили их проредить

Почему вновь взялись за пивные
Регулирование оборота алкоголя всегда был прерогативой федеральной власти. Она с высоты своих полномочий решала, что и как будет работать в этом сегменте бизнеса. Регионам такое положение дел не сказать что сильно нравилось.
Ситуация начала меняться, когда властям на местах разрешили самим регулировать время продажи горячительного. В Алтайском крае оно было определено с 9:00 до 21:00. Например, в соседней Кемеровской области вечернее время продлили еще на два часа.
У так называемых псевдобаров, где ведется торговля и есть обеденный зал, появилась возможность работать круглосуточно.
Последние пару лет регионы активно добивались расширения своих полномочий по пивным вопросам. И вот наконец их услышали. Теперь местные власти сами вправе решать, быть ли в жилых домах питейным заведениям.
Что предлагают общественники
Инициатором изменений выступила Общественная палата края, для которой это стало первым опытом законодательных инициатив.
Предложение простое — ограничить работу псевдобаров с небольшой площадью обеденного зала. В сельских территориях ограничения коснутся заведений с залом менее 20 кв. метров, в городах — менее 30.
При расчете площади пространство около барной стойки и уборной комнаты учитываться не будет.
Сколько заведений закроется
В Общественной палате решили всесторонне изучить этот вопрос и сделали официальные запросы во все муниципалитеты края. Точные данные есть пока по трем городам. В Барнауле, например, на сегодняшний день насчитывается 510 точек торговли пивом, 344 из них находятся в жилых домах.
Раскладка по «квадратам» такова: обеденный зал до 20 кв. метров имеют 59 пивных, до 30 кв. метров — 90, от 30 до 50 — 140. Получается, что 149 заведений имеют все шансы закрыться.
В Бийске небольших пивных с залом до 30 «квадратов» насчитывается 16, в Рубцовске — 15.
По словам Юрия Шамкова, председателя Общественной палаты Алтайского края, количество подобных заведений в районах чрезвычайно мало. В селах, как правило, они располагаются в отдельно стоящих помещениях.
Надо сказать, что ограничения торговли пивом вводятся не первый раз. В 2016 году федеральным законом была запрещена продажа пива в таре больше «полторашек».
Но продавцы очень ловко этот запрет обошли: например, перестали закручивать крышки бутылок, выдавая их за посуду, или не включали стоимость тары в счет.
Некоторые пивные, особенно в отдаленных селах, просто проигнорировали закон.
Сейчас, уверены общественники, все будет по-другому. Если изменения примут, небольшим псевдобарам в жилых домах придется либо вообще закрыться, либо перебраться в помещения побольше, либо продолжить работу как магазин с временными ограничениями торговли алкоголем.
Почему ополчились на пивные бары
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин утверждает: его ведомство буквально завалено жалобами на работу псевдобаров.
Люди недовольны вечным шумом, некультурным поведением посетителей этих заведений и тем, что окрестные дворы, которым не повезло с «соседом», превращаются в клозеты.
Жалобы зачастую носят коллективный характер.
Борис Ларин,
уполномоченный по правам человека в Алтайском крае:
Моя позиция неизменна: псевдобары в жилых домах с площадью залов менее 50 «квадратов» надо убирать. Я понимаю, что это чей-то бизнес, но, если вдуматься, общество теряет гораздо больше. Я имею в виду воспитание детей, уважение к старшим людям и в конце концов этику нашей жизни. Как можно терпеть, когда рядом с твоим подъездом творятся такие безобразия?
По словам омбудсмена, примеров подобного безобразия в Барнауле масса. В одном из спальных районов в трех домах, находящихся рядом, работает сразу пять пивнушек.
Во дворе — бывшее здание бойлерной, где должны были быть бытовые мастерские. Но арендаторы помещений решили судьбу площадей иначе и отдали их под еще одну пивную. «Это же кошмар какой-то», — возмутился Борис Ларин.
С работой псевдобаров ознакомились и сами руководители Общественной палаты, обойдя в Барнауле их с десяток. Впечатлений оказалось море.
Юрий Шамков.
Дмитрий Лямзин.
Юрий Шамков,
председатель Общественной палаты Алтайского края:
Обращусь сразу в органы МВД. На Потоке есть такой «Пик-Ник»: малюсенький зал 10 «квадратов», никаких удобств. Ужасное заведение. Вот такие точно надо закрывать.
Жуткие истории рассказывают и руководители управляющих компаний, на территории которых есть псевдобары. Если в двух словах, то работу таких заведений они характеризуют так: ужас, грязь и отборная ругань.
Наталья Черепанова, директор УК «Простор», объясняет: недавно в их районе поставили детскую площадку, которой не повезло с «соседями». В 10 метрах от нее располагается одна пивная, с противоположной — другая.
«Знаете, это уже не площадка для детей, а одна сплошная свалка бутылок», — пожаловалась женщина.
Что по этому поводу думает бизнес
В Общественной палате понимают, что часть горожан к изменениям отнесется негативно. В их числе сами владельцы мелкого пивного бизнеса, их работники и некоторые лояльные покупатели, которым будет попросту лень идти за пенным куда-то в другое место.
Все остальные, а это, по оценке общественников, около 90% жителей, инициативу воспримут положительно.
Уверен в этом и Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Он считает, что бизнес, желающий работать цивилизованно, тоже согласен, что время перемен давно назрело.
Как будет дальше проходить обсуждение
Формулировки спорного законопроекта на сегодняшний день не окончательны. В Общественной палате не исключают, что разделение параметров по площади для городских питейных и сельских могут отменить. На этом может указать прокуратура.
Не исключено, что минимальную площадь могут увеличить до 50 «квадратов», на чем настаивают многие общественники и неравнодушные люди.
Есть и те, кто считает, что торговлю алкоголем в домах и вовсе надо запретить, считая, что нынешние «полумерные» изменения ситуацию не улучшат. Их логика такова: 70% тех, кто покупает пиво в псевдобарах, все равно употребляют его за пределами заведения — в худшем случае во дворах, на лавочках, в лучшем — дома.
«Домушники» же, как правило, возвращаются за добавкой уже подшофе и в пьяном состоянии совершают правонарушения. В этом случае нынешние запреты их никак не остановят.
Всестороннее обсуждение проблемного вопроса в Общественной палате планируют продолжить в октябре и просят жителей его не игнорировать, активнее выражая свою точку зрения.
Заработать новые правила могут уже с 1 января 2021 года.