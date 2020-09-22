«Ужасное заведение»: как алтайские общественники прошлись по пивным и почему решили их проредить

24 сентября депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания рассмотрят в первом чтении поправки в закон, касающийся розничной продажи алкоголя. Цель — убрать с рынка так называемые псевдобары, расположенные в жилых домах, к которым масса нареканий. Несмотря на то что полностью принять законопроект планируется за три месяца, всестороннее его обсуждение продолжается. Стоит ли вообще запретить торговлю в домах или надо идти по более мягкому сценарию, 21 сентября обсуждали в Общественной палате края.

Почему вновь взялись за пивные

Регулирование оборота алкоголя всегда был прерогативой федеральной власти. Она с высоты своих полномочий решала, что и как будет работать в этом сегменте бизнеса. Регионам такое положение дел не сказать что сильно нравилось.

Ситуация начала меняться, когда властям на местах разрешили самим регулировать время продажи горячительного. В Алтайском крае оно было определено с 9:00 до 21:00. Например, в соседней Кемеровской области вечернее время продлили еще на два часа.

У так называемых псевдобаров, где ведется торговля и есть обеденный зал, появилась возможность работать круглосуточно.

Рейд по барам в Барнауле. barnaul.org.

Последние пару лет регионы активно добивались расширения своих полномочий по пивным вопросам. И вот наконец их услышали. Теперь местные власти сами вправе решать, быть ли в жилых домах питейным заведениям.

Что предлагают общественники

Инициатором изменений выступила Общественная палата края, для которой это стало первым опытом законодательных инициатив.

Предложение простое — ограничить работу псевдобаров с небольшой площадью обеденного зала. В сельских территориях ограничения коснутся заведений с залом менее 20 кв. метров, в городах — менее 30.

Рейд по барам в Барнауле. barnaul.org.

При расчете площади пространство около барной стойки и уборной комнаты учитываться не будет.

Сколько заведений закроется

В Общественной палате решили всесторонне изучить этот вопрос и сделали официальные запросы во все муниципалитеты края. Точные данные есть пока по трем городам. В Барнауле, например, на сегодняшний день насчитывается 510 точек торговли пивом, 344 из них находятся в жилых домах.

Раскладка по «квадратам» такова: обеденный зал до 20 кв. метров имеют 59 пивных, до 30 кв. метров — 90, от 30 до 50 — 140. Получается, что 149 заведений имеют все шансы закрыться.

В Бийске небольших пивных с залом до 30 «квадратов» насчитывается 16, в Рубцовске — 15.

Мужчины с алкоголем в руках. Михаил Хаустов

По словам Юрия Шамкова, председателя Общественной палаты Алтайского края, количество подобных заведений в районах чрезвычайно мало. В селах, как правило, они располагаются в отдельно стоящих помещениях.

Надо сказать, что ограничения торговли пивом вводятся не первый раз. В 2016 году федеральным законом была запрещена продажа пива в таре больше «полторашек».

Но продавцы очень ловко этот запрет обошли: например, перестали закручивать крышки бутылок, выдавая их за посуду, или не включали стоимость тары в счет.

Некоторые пивные, особенно в отдаленных селах, просто проигнорировали закон.

Алкоголь. Михаил Хаустов

Сейчас, уверены общественники, все будет по-другому. Если изменения примут, небольшим псевдобарам в жилых домах придется либо вообще закрыться, либо перебраться в помещения побольше, либо продолжить работу как магазин с временными ограничениями торговли алкоголем.

Почему ополчились на пивные бары

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин утверждает: его ведомство буквально завалено жалобами на работу псевдобаров.

Люди недовольны вечным шумом, некультурным поведением посетителей этих заведений и тем, что окрестные дворы, которым не повезло с «соседом», превращаются в клозеты.

Жалобы зачастую носят коллективный характер.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Борис Ларин. Анна Зайкова

Борис Ларин,

уполномоченный по правам человека в Алтайском крае:

Моя позиция неизменна: псевдобары в жилых домах с площадью залов менее 50 «квадратов» надо убирать. Я понимаю, что это чей-то бизнес, но, если вдуматься, общество теряет гораздо больше. Я имею в виду воспитание детей, уважение к старшим людям и в конце концов этику нашей жизни. Как можно терпеть, когда рядом с твоим подъездом творятся такие безобразия?

По словам омбудсмена, примеров подобного безобразия в Барнауле масса. В одном из спальных районов в трех домах, находящихся рядом, работает сразу пять пивнушек.

Во дворе — бывшее здание бойлерной, где должны были быть бытовые мастерские. Но арендаторы помещений решили судьбу площадей иначе и отдали их под еще одну пивную. «Это же кошмар какой-то», — возмутился Борис Ларин.

С работой псевдобаров ознакомились и сами руководители Общественной палаты, обойдя в Барнауле их с десяток. Впечатлений оказалось море.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Юрий Шамков,

председатель Общественной палаты Алтайского края:

Обращусь сразу в органы МВД. На Потоке есть такой «Пик-Ник»: малюсенький зал 10 «квадратов», никаких удобств. Ужасное заведение. Вот такие точно надо закрывать.

Жуткие истории рассказывают и руководители управляющих компаний, на территории которых есть псевдобары. Если в двух словах, то работу таких заведений они характеризуют так: ужас, грязь и отборная ругань.

Наталья Черепанова, директор УК «Простор», объясняет: недавно в их районе поставили детскую площадку, которой не повезло с «соседями». В 10 метрах от нее располагается одна пивная, с противоположной — другая.

«Знаете, это уже не площадка для детей, а одна сплошная свалка бутылок», — пожаловалась женщина.

Бар. Пиво. СС0

Что по этому поводу думает бизнес

В Общественной палате понимают, что часть горожан к изменениям отнесется негативно. В их числе сами владельцы мелкого пивного бизнеса, их работники и некоторые лояльные покупатели, которым будет попросту лень идти за пенным куда-то в другое место.

Все остальные, а это, по оценке общественников, около 90% жителей, инициативу воспримут положительно.

Уверен в этом и Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Он считает, что бизнес, желающий работать цивилизованно, тоже согласен, что время перемен давно назрело.

Пиво. Бокал СС0

Как будет дальше проходить обсуждение

Формулировки спорного законопроекта на сегодняшний день не окончательны. В Общественной палате не исключают, что разделение параметров по площади для городских питейных и сельских могут отменить. На этом может указать прокуратура.

Не исключено, что минимальную площадь могут увеличить до 50 «квадратов», на чем настаивают многие общественники и неравнодушные люди.

Есть и те, кто считает, что торговлю алкоголем в домах и вовсе надо запретить, считая, что нынешние «полумерные» изменения ситуацию не улучшат. Их логика такова: 70% тех, кто покупает пиво в псевдобарах, все равно употребляют его за пределами заведения — в худшем случае во дворах, на лавочках, в лучшем — дома.

В Барнауле любят пиво. Михаил Хаустов

«Домушники» же, как правило, возвращаются за добавкой уже подшофе и в пьяном состоянии совершают правонарушения. В этом случае нынешние запреты их никак не остановят.

Всестороннее обсуждение проблемного вопроса в Общественной палате планируют продолжить в октябре и просят жителей его не игнорировать, активнее выражая свою точку зрения.

Заработать новые правила могут уже с 1 января 2021 года.