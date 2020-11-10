Жители коттеджного поселка Барнаула жалуются на зловоние от птицефермы

Жители барнаульского микрорайона Спутник пожаловались уполномоченному по правам человека Борису Ларину на ужасных запах, исходящий от птицеводческого предприятия, сообщили в официальном Instagram омбудсмена. Деятельность птицефермы проверили надзорные органы. И нарушения были найдены.

Воздух испортили птицы

На зловоние пожаловались жители шести домов коттеджного поселка Спутник. Запах настолько сильный, что они просто не могли находиться на приусадебных участках. Исходит он от предприятия по разведению сельскохозяйственной птицы, причем эти, мягко говоря, неудобства продолжаются много месяцев.

На многочисленные просьбы о переносе производственных мощностей за пределы жилой зоны поселка руководство предприятия не реагировало.

В конце концов они пожаловались алтайскому омбудсмену. Со своей стороны Борис Ларин обратился к руководителю управления Роспотребнадзора и алтайскому межрайонному природоохранному прокурору.

Птицеферма. Pixabay.com

Вот тогда предприятие проверили. И выявили у него нарушения в организации санитарно-защитных зон и мест содержания и разведения птицы.

Руководителю предприятия (название не упоминается) выдали представление об устранении нарушений. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Удалось ли таким образом устранить трудновыносимый капах, пока неясно.

Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки. Скриншот видео nashinovosti. tv

История битв за воздух

Борьбу за свежий воздух ведут и в других районах края. Ранее Altapress.ru рассказывал, что жители села Боровиха Первомайского района Алтайского края долго бились против зловония, исходившего от комбината «Алтайкорм», перерабатывающего биологические отходы.

Летом 2020 года они — видимо, отчаявшись чего-то добиться, — даже подали заявку на участие в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Но, видимо, до участия в программе дело не дошло. А вот руководитель «Алтайкорм» обратился к губернатору края — пожаловался на то, что попал под жесточайший прессинг со стороны контролирующих и проверяющих органов;

Но вскоре после этого на предприятие пришли следователи. В образцах почвы на территории комбината обнаружили кишечную палочку и энтерококки. И возбудили уголовное дело.