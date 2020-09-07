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Происшествия

Загрязнение алтайского села энтерококками закончилось уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов после проверки в селе Боровиха Первомайского района, сообщили в краевом управлении СК.

Ямы в районе завода по производству костной муки.
Ямы в районе завода по производству костной муки.
Ирина Гончарова для altapress.ru

По версии следствия, на территории завода «Алтайкорм» неустановленные лица осуществили загрязнение плодородного слоя почвы на участке сельскохозяйственного назначения.

Согласно экспертному заключению в слоях почвы присутствуют бактерии кишечной палочки и энтерококки.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Компания «Алтайкорм» направила обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко о том, что бизнес «кошмарят» проверками.

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