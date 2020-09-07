Загрязнение алтайского села энтерококками закончилось уголовным делом

По версии следствия, на территории завода «Алтайкорм» неустановленные лица осуществили загрязнение плодородного слоя почвы на участке сельскохозяйственного назначения.
Согласно экспертному заключению в слоях почвы присутствуют бактерии кишечной палочки и энтерококки.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.
Компания «Алтайкорм» направила обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко о том, что бизнес «кошмарят» проверками.