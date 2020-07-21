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Жизнь

В земле многострадального алтайского села нашли кишечную палочку и энтерококки

В селе Боровиха Первомайского района эксперты выявили нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Проверку уже начал следственный комитет.

Земля. Поле.
Земля. Поле.
СС0

Нарушения вычислила Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура. Известно, что на земельном участке в селе неизвестные сливают жидкие коммунальные отходы и иные опасные вещества.

«Согласно экспертным заключениям, почва на данном участке земли имеет опасное загрязнение бактериями группы кишечной палочки, а также энтерококками», — говорится в сообщении СК.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства и ищут тех, кто сливает отходы.

Ранее жители села Боровиха пожелали рассказать телеведущему Андрею Малахову о своих проблемах. По их словам, власти, силовики и суды встают на сторону предприятия «Алтайкорм», от которого идет ужасная вонь.

Как выяснилось, сельчан уже избавляют от многолетней проблемы, связанной с расположенным рядом уникальным комбинатом, где перерабатывают отходы боен и мясокомбинатов — там в Боровихе производят корма для животных.

В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, которое не работает с 27 мая.

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