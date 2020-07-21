Нарушения вычислила Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура. Известно, что на земельном участке в селе неизвестные сливают жидкие коммунальные отходы и иные опасные вещества.
«Согласно экспертным заключениям, почва на данном участке земли имеет опасное загрязнение бактериями группы кишечной палочки, а также энтерококками», — говорится в сообщении СК.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства и ищут тех, кто сливает отходы.
Ранее жители села Боровиха пожелали рассказать телеведущему Андрею Малахову о своих проблемах. По их словам, власти, силовики и суды встают на сторону предприятия «Алтайкорм», от которого идет ужасная вонь.
Как выяснилось, сельчан уже избавляют от многолетней проблемы, связанной с расположенным рядом уникальным комбинатом, где перерабатывают отходы боен и мясокомбинатов — там в Боровихе производят корма для животных.
В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, которое не работает с 27 мая.