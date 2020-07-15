Ужасная вонь из алтайского села не дойдет до Андрея Малахова, ее успеют «высосать» специальными трубами

Напомним, ранее жители села Боровиха пожелали рассказать телеведущему Андрею Малахову о своих проблемах. По их словам, власти, силовики и суды встают на сторону «Алтайкорма», от которого идет ужасная вонь.
Однако, как выяснилось, сельчан уже избавляют от многолетней проблемы, связанной с расположенным рядом уникальным комбинатом, где перерабатывают отходы боен и мясокомбинатов — производят корма для животных.
«С начала деятельности предприятия ведется работа по налаживанию технологии производства, в результате которой периодически допускались нарушения при пуско-наладочных работах, следствием которых стало периодическое загрязнение окружающей среды выбросами и отходами. Докучал людей и неприятный запах, который и был основной причиной жалоб», — поясняют в сообщении.
В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, которое не работает с 27 мая.
Сейчас на комбинате работают над устранением замечаний:
- смонтировали фильтрационную установку по очистке до установленных норм выбрасываемого воздуха;
- установили дезпромывочный пункт транспортных средств, для дезинфекции выезжающего транспорта, доставляющего сырье на переработку;
- заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов, санобработке помещений;
- ведут переговоры о закупке стационарной установки для обработки сырья и производственных помещений;
- установили глухой металлический забор по всему периметру производственной территории — для разграничения грязной и чистой зон, исключения проникновения и выноса отходов;
- устраняют нарушения в проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны;
- заключили договор со сторонней организацией на услуги по утилизации опасных биологических отходов.
За обстановкой на комбинате следят Алтайпищепром и управление ветеринарии региона.