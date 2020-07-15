Ужасная вонь из алтайского села не дойдет до Андрея Малахова, ее успеют «высосать» специальными трубами

В Алтайском крае на предприятии «Алтайкорм» в августе завершат установку очистных сооружений, сообщает Telegram-канал « Ленина, 59 ».

Напомним, ранее жители села Боровиха пожелали рассказать телеведущему Андрею Малахову о своих проблемах. По их словам, власти, силовики и суды встают на сторону «Алтайкорма», от которого идет ужасная вонь.

Однако, как выяснилось, сельчан уже избавляют от многолетней проблемы, связанной с расположенным рядом уникальным комбинатом, где перерабатывают отходы боен и мясокомбинатов — производят корма для животных.

«С начала деятельности предприятия ведется работа по налаживанию технологии производства, в результате которой периодически допускались нарушения при пуско-наладочных работах, следствием которых стало периодическое загрязнение окружающей среды выбросами и отходами. Докучал людей и неприятный запах, который и был основной причиной жалоб», — поясняют в сообщении.

В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, которое не работает с 27 мая.

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Сейчас на комбинате работают над устранением замечаний: смонтировали фильтрационную установку по очистке до установленных норм выбрасываемого воздуха;

установили дезпромывочный пункт транспортных средств , для дезинфекции выезжающего транспорта , доставляющего сырье на переработку;

для дезинфекции выезжающего транспорта доставляющего сырье на переработку; заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов , санобработке помещений;

санобработке помещений; ведут переговоры о закупке стационарной установки для обработки сырья и производственных помещений;

установили глухой металлический забор по всему периметру производственной территории — для разграничения грязной и чистой зон , исключения проникновения и выноса отходов;

исключения проникновения и выноса отходов; устраняют нарушения в проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны;

заключили договор со сторонней организацией на услуги по утилизации опасных биологических отходов.

За обстановкой на комбинате следят Алтайпищепром и управление ветеринарии региона.