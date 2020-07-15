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15 июля 23°C
Жизнь

Ужасная вонь из алтайского села не дойдет до Андрея Малахова, ее успеют «высосать» специальными трубами

В Алтайском крае на предприятии «Алтайкорм» в августе завершат установку очистных сооружений, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки.
Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки.
Скриншот видео nashinovosti.tv

Напомним, ранее жители села Боровиха пожелали рассказать телеведущему Андрею Малахову о своих проблемах. По их словам, власти, силовики и суды встают на сторону «Алтайкорма», от которого идет ужасная вонь.

Однако, как выяснилось, сельчан уже избавляют от многолетней проблемы, связанной с расположенным рядом уникальным комбинатом, где перерабатывают отходы боен и мясокомбинатов — производят корма для животных.

«С начала деятельности предприятия ведется работа по налаживанию технологии производства, в результате которой периодически допускались нарушения при пуско-наладочных работах, следствием которых стало периодическое загрязнение окружающей среды выбросами и отходами. Докучал людей и неприятный запах, который и был основной причиной жалоб», — поясняют в сообщении.

В течение месяца на заводе завершат установку очистных сооружений и перезапустят предприятие, которое не работает с 27 мая.

Жители барнаульских поселков просят убрать из жилой зоны цех по производству костной муки
Жители барнаульских поселков просят убрать из жилой зоны цех по производству костной муки
скриншот с YouTube «Наши Новости»

Сейчас на комбинате работают над устранением замечаний:

  • смонтировали фильтрационную установку по очистке до установленных норм выбрасываемого воздуха;
  • установили дезпромывочный пункт транспортных средств, для дезинфекции выезжающего транспорта, доставляющего сырье на переработку;
  • заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов, санобработке помещений;
  • ведут переговоры о закупке стационарной установки для обработки сырья и производственных помещений;
  • установили глухой металлический забор по всему периметру производственной территории — для разграничения грязной и чистой зон, исключения проникновения и выноса отходов;
  • устраняют нарушения в проектной документации по установлению санитарно-защитной зоны;
  • заключили договор со сторонней организацией на услуги по утилизации опасных биологических отходов.

За обстановкой на комбинате следят Алтайпищепром и управление ветеринарии региона.

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