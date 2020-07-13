Жители алтайского села рассчитывают рассказать Андрею Малахову об ужасной вони

Как сообщили сельчанам, заявку уже взяли в работу. Одна из боровихинских активисток Наталья Грязева считает, что больше в решении их проблемы надеяться не на что.

Дело в том, что власти, силовик и суды встают на сторону комбината «Алтайкорм», от которого в село идет ужасная вонь. Учредитель предприятия Игорь Дудин несколько лет обещает установить оборудование, предназначенное для очищения отходов, но до сих пор этого не произошло.

Кроме этого, в 2019 году комбинат провел трубу длиной около 800 м на поля фильтрации, принадлежащие местному пивзаводу «Шпачек», и через несколько месяцев слива отходов эти поля заполнились, а густая масса с отвратительным запахом полилась в лес.

Потом трубу все же свернули, так как самому пивзаводу стало некуда сливать отходы.

«Алтайкорм» публично обращался к сельчанам с пояснением, что они приняли решение на время закрыть комбинат с целью установки того самого оборудования, призванного устранить неприятный запах, но, по наблюдениям жителей, завод продолжил работать в прежнем режиме.

«Даже краевые чиновники говорят открытым текстом, что у „Алтайкорма“ есть связи, и они ничего не могут с этим поделать. По закону якобы все чисто: загрязнение воздуха не превышает нормативов, земля находится в частной собственности. Итог мы видим. Сейчас стоит жара, людям дышать нечем, приходится открывать окна, а там эта вонь. Поэтому у кого-то рвота, у кого-то одышка, кому-то плохо с сердцем, а завод работает день и ночь», — заявила Наталья Грязева.

Глава Боровихинского сельсовета Валерий Голубцов подтвердил слова местных жителей. Он также добавил, что ему известны слухи о связях руководства завода с влиятельными людьми.

Пикет жителей села Боровиха против завода по производству костной муки. Скриншот видео nashinovosti. tv

«Явно, не без этого, раз ему все спускают с тормозов. Значит, кто-то за ним стоит», — заявил он.

Игорь Дудин в разговоре с корреспондентом слова местных жителей и главы сельсовета опроверг: комбинат приостановлен с мая 2020 года с целью установки специального оборудования.

Владелец предприятия даже заявил, что слива отходов по трубе также не было. Сельчане, по его мнению, преувеличивают.

Война с вонью в Боровихе идет не первый год.

В ноябре 2017 года жители села обнаружили недалеко от завода две вонючие ямы. В 150 метрах от полей фильтрации люди нашли сооружения для накопления отходов: земляные насыпи, внутри которых находится вонючая жижа белого цвета. К этим вручную созданным ямам ведет накатанная автомобилями дорога, начинающаяся аккурат от завода.

Прокуратура выяснила, что предприятие обустроило так называемые лагуны для размещения жидких отходов. Против должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях. Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений и рекультивации земельного участка. Ликвидацию зловонных ям в Первомайском районе на контроль взяли региональное министерство природных ресурсов и экологии, управление ветеринарии региона, территориальные управления Роспотребнадзора и Росреестра.