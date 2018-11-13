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Потребитель
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В Роскачестве прокомментировали сообщения о сосисках из сои и кошатины

Специалисты Роскачества исследовали 40 самых популярных в России брендов «молочных» сосисок по 70 показателям качества и безопасности, в том числе — на антибиотики, сою, крахмал, а также количество мяса и его вид, включая, ДНК кошек и собак.

Сосиски.
Сосиски.
Открытые источники.

Потребительский миф о том, что сосиски делают преимущественно из сои и субпродуктов — не подтвердился. В Роскачестве также опровергли легенду о том, что в сосиски кладут не только бумагу, но и мясо кошек и собак. Лишь в нескольких случаях эксперты увидели превышения по антибиотикам и микробиологическим показателям, следует из результатов исследования.

Однако не все сосиски, прошедшие проверку, соответствуют рецептуре по ГОСТ: некоторые из них производят по техническим условиям, которые позволяют производителям легально снизить себестоимость, например, добавить мясо птицы, отметили в Роскачестве.

По результатам испытаний «молочные» сосиски девяти торговых марок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества, пишет polit.ru.

Выяснилось, что лучшие сосиски производят в Московской, Ленинградской и Саратовской области, республике Марий Эл, Свердловской области, Краснодарском и Пермском крае, Амурской области и Республике Бурятия.

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