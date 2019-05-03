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Потребитель

В России хотят убрать магазины в жилых домах

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина.

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

«…с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, мешающих комфортному проживанию граждан в таких домах», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства утвердил этот список после обсуждения с представителями общественности реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Доклад по этому поручению правительство России должно представить до 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах. В октябре 2018 года в Госдуме рассматривали законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах в жилых домах. До этого говорилось, что в национальный проект «Демография» могут войти новые лимиты на магазины, торгующие алкоголем. Их количество будет определяться из расчета 50 точек на 100 тысяч населения. Сейчас их 120. Мера должна в том числе способствовать увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет.

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