В России может появиться магазин приложений NashStore для Android

В мае в России планируют запустить отечественный магазин приложений NashStore для операционной системы Android. Но пока неизвестно, поддержит ли его сам Google.

Как рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, на первом этапе платформа будет больше похожа на витрину приложений, чем на полноценный магазин: приложения нельзя будет скачать «в один клик».

Какие приложения будут доступны в мае, пока не уточняется, но известно, что в приложениях в основном заинтересованы финансовые и банковские сервисы.

Щельцин заявил, что они ведут переговоры с Google о российском аналоге Play Market — и рассчитывают на успех.

«Обычно Android жестко сотрудничает с контрагентами и производителями сотовых телефонов: те не могут устанавливать свои приложения, но сейчас уже возможны компромиссы. Чтобы не терять российский рынок, Android пойдет на то, чтобы одобрить российский магазин», — цитируют директора РБК.

Напомним, ранее Google запретил россиянам покупать приложения в магазине Play Market.