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В России опасаются роста цен на бензин. Худший сценарий

Эксперты Независимого топливного союза полагают, что цены на бензин в России до конца 2021 года могут вырасти выше инфляции. При худшем сценарии — на 14 процентов, пишут «Известия».

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В НТС считают, что главный фактор роста биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы.

«Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива», — считают эксперты.

В Независимом топливного союзе опасаются выхода за пределы инфляции «по образцу 2018 года».

Ранее о риске нового топливного кризиса предупредила Счетная палата России.

Также в Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин в марте. Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в ведомстве.

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