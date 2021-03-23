В России опасаются роста цен на бензин. Худший сценарий

В НТС считают, что главный фактор роста биржевых и розничных цен — это рост индексов экспортной альтернативы.
«Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива», — считают эксперты.
В Независимом топливного союзе опасаются выхода за пределы инфляции «по образцу 2018 года».
Ранее о риске нового топливного кризиса предупредила Счетная палата России.
Также в Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин в марте. Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в ведомстве.