В России собираются избавить молоко от антибиотиков

В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. Об этом рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев, пишут «Известия». По словам эксперта, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним, поэтому во время болезни необходимые лекарства могут не сработать.