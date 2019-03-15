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Потребитель

В России собираются избавить молоко от антибиотиков

В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции. Об этом рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев, пишут «Известия». По словам эксперта, употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним, поэтому во время болезни необходимые лекарства могут не сработать.

Молоко.
Молоко.
СС0

Пономарев считает, что российскому рынку необходимы более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции. Поэтому 16 апреля технический комитет рассмотрит первый проект нового стандарта для молочной индустрии.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артема Белова, антибиотики используются при лечении животных, однако в этот период молоко утилизируется и не поступает в переработку.

Напомним, в 2018 году вступило в силу решение Евразийской экономической комиссии о максимально допустимом уровне остатков антибиотиков в животноводческой продукции. Всего разрешены 72 лекарственных препарата. До этого момента техрегламент предусматривал остатки четырех лекарственных препаратов в сырье и готовой продукции. Как отмечает Пономарева, фактически ЕЭК дала зеленый свет на производство продукции с антибиотиками.

Ранее сообщалось, что в стране цены на молоко подскочат из-за подорожания кормов в 2018 году на 36% и 30-процентного роста тарифов на энергоносители.

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