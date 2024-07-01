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Потребитель

В России спрос на черную икру вырос на 10%

Рост потребности в икре обусловлен стабильной ценой и повышением зарплат, сообщает РБК.

Кот и черная икра.
Кот и черная икра.
Twitter

Количество покупок осетровой икры в России выросло на 9% относительно прошлого года.

Чаще всего покупают зернистую черную икру из осетра и стерляди. Больше всего пользуется спросом икра в баночках 50-100 г. Ранее же были популярнее банки по 30 г. Пик активности покупок черной икры приходится на ноябрь-январь, достигая пика к Новому году.

Как отмечают эксперты, рост производства осетровой икры к снижению цен пока не приведет.

Черная икра не имеет конкурентов среди смежных продуктов, поскольку имеет свою особенную нишу.

Ранее сообщалось, что стало известно, какие изменения ждут россиян с 1 июля.

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