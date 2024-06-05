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В Россию может вернуться Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks, которая ушла из России в 2022 году, может вновь появиться на российском рынке, как сообщают «Ведомости».

Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию 14 товарных знаков, включая Starbucks, Starbucks coffee и frappuccino. Это может быть превентивной мерой для того, чтобы иметь возможность вернуться на российский рынок при возникновении такой возможности, как отмечает издание.

Однако эксперты, опрошенные «Ъ FM», скептически относятся к тому, что компания в ближайшее время откроет свои точки в России. Они считают, что решение зарегистрировать товарные знаки связано с желанием сохранить права на собственные бренды. Это обусловлено тем, что в апреле российская сеть Stars Coffee подала иск с требованием досрочно прекратить охрану товарных знаков Starbucks, так как международная компания больше не использует их в РФ.

Текущая регистрация товарных знаков Starbucks действительна до 2025 года. Иск еще не рассматривался судом.

Ранее сообщалось, что пиво может значительно подорожать в России в 2024 году.

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