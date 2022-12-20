В «Росводоканал Барнаул» рассказали о способах и сроках проверки безопасности воды из частных скважин и колодцев

— При этом мы можем гарантировать качество воды только в централизованной системе водоснабжения и артезианских водозаборах, которые эксплуатирует и обслуживает водоканал. Однако, некоторые горожане, особенно жители частного сектора, предпочитают использовать скважины, пробуренные на территории их домовладений. Даже если внешне вода из скважины кажется чистой, в ней могут содержаться примеси металлов и вредные бактерии. Чтобы быть уверенным в безопасности и качестве воды, необходимо регулярно проводить её анализ, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Для жителей частного сектора, использующих воду из личных скважин и колодцев в качестве питьевой, рекомендуется проведение лабораторных исследований химического и бактериологического состава не менее одного раза в год. Промышленным предприятиям и организациям исследование воды пригодится в целях производственного контроля за соблюдением нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод. Результаты исследования готовятся в течение семи календарных дней с даты поступления пробы на анализ.

Комплексное исследование ресурса поможет и тем, кто планирует установить в доме систему фильтрации. После получения результатов можно будет подобрать наиболее подходящие фильтры или отказаться от них совсем за ненадобностью.