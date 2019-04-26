В Сибири запустят второе метро

В Красноярске собираются построить метрополитен. Конкурс на проведение изыскательных работ для актуализации схемы метро проведут в мае, сообщает ИА FlashSiberia .

В минтрансе региона разрабатывают техзадание на проектирование метрополитена.

Не так давно стало известно, что Красноярский край получил 1 млрд рублей на актуализацию схемы метрополитена в рамках нацпроекта «Экология». В марте схема сети метро, включающая девять станций, была представлена в правительстве.

На данный момент в России семь действующих метрополитенов, один из которых находится в Новосибирске. Для Сибири это метро единственное, оно включает две ветки с 13 станциями, пишет ura.ru.

Метро в Красноярске начали строить в 1995 году.

Судьба омского метрополитена

В Омске строительство началось в 1991-м, но из-за отсутствия финансирования все работы были свернуты. В 2018 году достройку омского метро признали нецелесообразной. Строительство метрополитена было окончательно прервано. В метро Омска запланировали восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — «Библиотека Пушкина», которая работает как подземный переход.