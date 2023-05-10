В тишине и комфорте. На курорте Белокуриха открылся первый пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель составляет единый гостиничный комплекс с отелем 3*, который работает в Белокурихе с 2018 года. У них общая живописная территория, разделенная горной рекой Белокурихой с несколькими мостами, на которых традиционно любят фотографироваться гости.

Отель «На камушках 5* » состоит из шести этажей с 34 номерами разных категорий – от стандартных номеров до просторного люкса. В интерьере преобладают приглушенные оттенки с акцентными деталями. Этот дизайн подойдет для тех, кто устал от «пестроты» современной жизни и ищет номер именно для отдыха и «перезагрузки».

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Номера оборудованы всем необходимым: большие кровати с ортопедическими матрасами, есть беспроводной интернет, кондиционер, капсульная кофемашина, сейф, телевизор и многое другое.

В отеле предусмотрены завтраки в роскошном ресторане. В приготовлении блюд традиционно отдается предпочтение натуральным локальным продуктам. Гостям отельного комплекса доступна SPA-зона с бассейном, цитрусовой сауной, турецким хамамом и тренажерный зал, которыми гости могут пользоваться безлимитно.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

«На камушках 5*» - место, где все создано для первоклассного отдыха в окружении гор и нетронутой живописной природы.

Для гостей на каждом этаже расположены уютные лаундж-зоны для отдыха. На первом этаже имеется лобби-бар, где можно выбрать напитки на свой вкус и полакомиться десертом. Летом к услугам гостей - открытый бассейн с джакузи, возвышающийся над горной рекой с видом на сосновый лес.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Также есть бизнес-центр для деловых встреч и переговоров вместимостью до 60 человек. По желанию в перерывах может быть организован кофе-брейк.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*». Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Отельный комплекс «На камушках» - 5* и 3* работает в формате 14+, при котором размещение с детьми до 14 лет невозможно.

Концепция «adults only» – это и современный международный тренд в сфере гостиничного бизнеса, и особенная атмосфера безмятежного отдыха без суеты и шума. В отеле «На камушках» предусмотрели для этого все необходимое: от самого места расположения (здание находится в самом конце курортной зоны Белокурихи, вдали от шума курортного города) до шумоизоляции в каждом номере, чтобы гости полностью смогли насладиться спокойствием и безмятежностью.

Гости уже смогли оценить гостеприимство и сервис отеля «На камушках 5*».

Я хотел бы поговорить с человеком, который создал его дизайн, чтобы уточнить, где он взял столько вдохновения, - пишут в отзывах на сайте отеля.

Отметили гости и место расположения отеля: «За окном шумит речка, к которой можно спуститься, горы рядом, вид из окна шикарный в любую сторону! От всех троп для прогулок - шаговая доступность, при этом нет шума дороги, в пяти минутах ходьбы находится тропа с ручными птичками и бурундуками, мы получили массу удовольствия от общения с ними».

Отель «На камушках 5*»

Курорт Белокуриха, ул. Славского, 83

8-804-700-4204

https://nk-otel.ru/5zvezd/

https://t.me/otel_nk

https://vk.com/nk_otel

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