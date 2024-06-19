В Японии появились медленные кассы для людей, которые не спешат

В супермаркете в Японии появилась сверхмедленная касса для покупателей, которые никуда не спешат, сообщает Oddity Central.

Касса появилась в одном из супермаркетов в префектуре Фукуока.

Люди, которые оплачивают на этой кассе товары, могут стоять перед ней около 20 минут, при этом не чувствуя давления других людей.

Изначально планировалось обслуживать на таких кассах пожилых и беременных, но есть любители не торопиться и среди молодежи. Отмечается, что благодаря этому нововведению выручка в магазине увеличилась на 10%.

Ранее сообщалось об опасном заболевании в Японии, которая уносит жизни зараженных спустя два дня.

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