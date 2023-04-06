6 апреля
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«Вечера» в старом городе

«Вечера» — такое символичное название получил новый жилой комплекс на улице Гоголя 52. По словам застройщика, особенность нового проекта заключается не только в его названии. Каждая блок-секция дома будет особенной, и каждая будет связана с творчеством великого писателя — Николая Васильевича Гоголя. В интерьере холлов, входных групп, в общей атмосфере дома будут отражены мотивы гоголевских повестей. Авторская архитектура дома, выполненная в стиле современной классики, идеально впишется в сложившуюся городскую среду.

«Вечера» – новый жилой комплекс на улице Гоголя 52 (визуализация проекта).
«Вечера» – новый жилой комплекс на улице Гоголя 52 (визуализация проекта).
Источник: СЗ «НВ».

Но перейдем от лирики к сухим фактам:

Новый дом бизнес-класса на 196 квартир состоит из шести блок-секций разной этажности: от 6 до 10 этажей. Технология строительства дома — монолитный каркас с заполнением стен и перегородок кирпичом. Кирпичные стены и своя газовая котельная обеспечат жильцам гарантированное тепло в зимнее время и экономию на оплате за отопление и горячую воду.

Для собственников спроектирован удобный и безопасный подземный паркинг на 77 машино-мест. Также предусмотрена гостевая парковка для автомобилей вдоль прилегающих улиц и проездов.

«Вечера» – новый жилой комплекс на улице Гоголя 52 (визуализация проекта).
«Вечера» — новый жилой комплекс на улице Гоголя 52 (визуализация проекта).
Источник: СЗ «НВ».

Территория комплекса предусматривает безопасную детскую площадку и спортивную зону. Отсутствие автомобилей во внутреннем закрытом дворе сделает прогулки детей безопасными и увеличит полезную площадь жилого комплекса.

Развитая инфраструктура, окружающая новый дом, будет большим преимуществом для будущих жильцов: гастрономический центр «Старый базар», рестораны и кафе, торговые центры, концертный зал «Сибирь», театр «Сказка». Прогулочная аллея на проспекте Ленина и Мало-Тобольской — любой вечерний променад будет в удовольствие. А детские сады, школы, университеты и медицинские учреждения обеспечат потребности жителей в социальной инфраструктуре.

Подробную информацию о жилом комплексе «Вечера» можно узнать у специалистов отдела продаж по номеру телефона: +7 (3852) 50−60−10 или на сайте vecheradom.ru. Застройщик ООО СЗ «НВ», с документацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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