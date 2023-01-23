Вы наверх? С 1 января жителям Барнаула подняли плату за лифты

Вслед за тарифами на коммунальные услуги и капремонт с 1 января в Барнауле увеличилась стоимость комплексного обслуживания лифтов. Председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин рассказал, что в товарищество пришел счет, который на 7,6% больше предыдущего. Лифтовая компания, которая выслала его, ссылается на постановление администрации города.

Тариф поехал наверх

В самом деле, предельные цены на содержание, ремонт и техобслуживание лифтов в многоквартирном жилфонде установлены постановлением администрации Барнаула от 27 декабря 2022 года № 2059. Документ подписан главой города Вячеславом Франком.

В ТСЖ «Красноармейский, 53» тариф, который выставила лифтовая компания с 1 января, составляет 4,87 рублей с 1 кв. м общей площади квартиры. До этого жильцы платили по 4,52 рубля.

Платеж всего дома увеличился на 2,7 тыс. рублей в месяц. У жильцов трешки площадью в 66 «квадратов» — на 23 рубля (с 1 кв. метра). «Тариф на комплексное обслуживание лифтов повышается на 7,6 процентов», — сказал Константин Емешин.

Константин Емешин. Анна Зайкова.

Выше потолка не прыгнешь

Предельные цены, указанные в документе, установлены в соответствии с решениями координационного совета по ценообразованию от 2 ноября 2022 года. С лифтовыми компаниями мэрия заключает соглашение: не «перескакивать» через этот потолок.

И те утверждают для многоквартирных домов свои цены не выше предельных. Но и не ниже. Кстати, в конкретном доме они могут быть немного ниже или выше, чем в доме Константина Емешина. Судя по постановлению, цены зависят от характеристик лифта и срока его эксплуатации.

Напомним, платить за лифт надо всем жильцам, независимо от того, на каком этаже они живут и пользуются ли лифтом. Ведь лифтовое оборудование — часть общего имущества дома, а бремя его содержания лежит на всех, объясняла, например, интернет-служба «РосКвартал».

Лифт. В лифте. Altapress.ru

Вечное движение

Надо сказать, что последний раз цены на обслуживание лифтов в Барнауле повышались четыре года назад — в 2019-м. И, видимо, накопилась инфляция. Но жителям от этого не легче — у них среднедушевые доходы падают: за девять месяцев 2022 года — на 3,3%, по данным Алтайскрайстата.

Между тем дорожает все. Так, с 1 января по решению краевых властей почти на 50% возросла плата за капремонт, а городские власти проиндексировали на 7% стоимость проезда в общественном транспорте (она возросла с 28 до 30 рублей).

С 1 декабря прошлого года на 11% подорожала тепловая энергия, на 9% электричество, на 10,7% холодная вода, на 11,8% водоотведение, на 6% сжиженный газ и на 8,3% - природный. Решения о коммунальных тарифах приняло правительство РФ.

А вот арендную плату за муниципальное имущество в Барнауле решили в 2023 году не повышать. Слабоватое, конечно, утешение.