5 декабря
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Видеосервисе Wink представляет киноновинки декабря

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает добавить к приятным предновогодним хлопотам просмотр фильмов и сериалов. В список декабрьских новинок видеосервис включил самые разные жанры — от драм и триллеров до байопиков и семейных мультиков.

Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Список новинок открывает французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Культовый режиссер Гаспар Ноэ рассказывает историю о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Фишка картины — разделенный надвое экран, где бывший кинокритик и закончившая практику врач-психиатр по отдельности забывают все больше деталей своей жизни и каждый день будто бы начинают её заново вместе.

Герой фильма «Бандит» (18+) осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, ведь свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. В картине также снялся Мэл Гибсон, прототипом его героя стал скупщик краденого Томми Крейг. Фильм уже доступен для просмотра.

Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Продолжит тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Он основан на сюжете британского мини-сериала «Код убийства». В отечественной версии героини истории в прошлом — военные разведчицы. Действие происходит в 1956 году, и сериал бережно воспроизводит детали оттепельной жизни страны. Зрителям Wink уже доступны все три сезона картины.

Российский сериал «Плакать нельзя» (16+) поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью. Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря.

«Черная гора» (16+) — предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами. На Wink фильм с 8 декабря.

В декабре маленьким и большим зрителям Wink стали доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель У овечек» (0+), придуманную авторами «Трех котов».

Поклонников сразу двух популярных сериалов — «Аврора» (18+) и «Русалки» (16+) — ждут финальные эпизоды. Развязка истории главной героини «Авроры» Саши случится 14 декабря, а 17 декабря зрители получат ответ на вопрос, существуют ли современные русалки.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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