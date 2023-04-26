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Выгодные цены: Сочи, Абхазия, Махачкала (Каспийское море), Санкт-Петербург

Заканчивается акция раннего бронирования ! Спешите бронировать выгодные турпакеты с мая по октябрь!

ПЕГАС-ТУРИСТИК на Социалистическом, 107.
ПЕГАС-ТУРИСТИК на Социалистическом, 107.
Фото предоставлено компанией ПЕГАС-ТУРИСТИК.

Клиентов компании часто волнует вопрос, как выгоднее спланировать отпуск?

Ольга Ришко, директор Пегас на Соц 107, обращает внимание на то, что на данный момент выгоднее покупать турпакет с вылетом из Барнаула и Новосибирска, в который уже входит перелёт, проживание и трансфер, чем покупать отдельно билет и отдельно проживание. На некоторые даты турпакет стоит так же, как один перелёт.

1
Черное море

13.07. 2023, Сочи на 9 дней Каисса отель 3 * 1 линия пляжа завтрак от 58000 руб. чел.
01.06.2023, Абхазия на 7 дней Гранд Очамчыра отель 4* трехразовое питание от 47000 руб. чел.
06.07.2023, Абхазия на 9 дней Сан Марина Гагра трехразовое питание от 68000 руб. чел.

2
Каспийское море

05.06.2023, 7 ночей 8 дней Green Vill Beach 3* Зеленоморск — 37000 руб на чел.
05.06.2023, 7 ночей 8 дней Каспий отель & аквапарк 4* Избербаш, — 48000 на чел.
03.07.2023, Дагестан Каспийском море на 11 дней Каспий отель & аквапарк 4*трехразовое питание от 69000 руб. чел.

И главное увидеть Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США

3
Санкт-Петербург

19.05.2023, Санкт-Петербург на 5 дней Yard Residence Апарт-отель 4* Невский, завтрак от 26000 руб. чел.
02.06.2023, Санкт-Петербург на 5 дней Yard Residence Апарт-отель 4* Невский, завтрак от 33000 руб. чел.

В стоимость входит: перелет из Барнаула и Новосибирска, трансфер, мед страховка, проживание, выбранный тип питания!
Цены могут меняться.

Ждем Вас у нас в офисе пр. Социалистический, 107 ПЕГАС-ТУРИСТИК за более полной информацией.
Оперативно ответим на ваши вопросы по телефону и в WhatsApp +7 (983)182−24−97
Подписывайтесь на наш телеграмм https://t.me/pegas_touristik22

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