Выгодные цены: Сочи, Абхазия, Махачкала (Каспийское море), Санкт-Петербург

Клиентов компании часто волнует вопрос, как выгоднее спланировать отпуск?

Ольга Ришко, директор Пегас на Соц 107, обращает внимание на то, что на данный момент выгоднее покупать турпакет с вылетом из Барнаула и Новосибирска, в который уже входит перелёт, проживание и трансфер, чем покупать отдельно билет и отдельно проживание. На некоторые даты турпакет стоит так же, как один перелёт.

1 Черное море 13.07. 2023, Сочи на 9 дней Каисса отель 3 * 1 линия пляжа завтрак от 58000 руб. чел.

01.06.2023, Абхазия на 7 дней Гранд Очамчыра отель 4* трехразовое питание от 47000 руб. чел.

06.07.2023, Абхазия на 9 дней Сан Марина Гагра трехразовое питание от 68000 руб. чел.

2 Каспийское море 05.06.2023, 7 ночей 8 дней Green Vill Beach 3* Зеленоморск — 37000 руб на чел.

05.06.2023, 7 ночей 8 дней Каспий отель & аквапарк 4* Избербаш, — 48000 на чел.

03.07.2023, Дагестан Каспийском море на 11 дней Каспий отель & аквапарк 4*трехразовое питание от 69000 руб. чел. И главное увидеть Сулакский каньон — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США

3 Санкт-Петербург 19.05.2023, Санкт-Петербург на 5 дней Yard Residence Апарт-отель 4* Невский, завтрак от 26000 руб. чел.

02.06.2023, Санкт-Петербург на 5 дней Yard Residence Апарт-отель 4* Невский, завтрак от 33000 руб. чел.

В стоимость входит: перелет из Барнаула и Новосибирска, трансфер, мед страховка, проживание, выбранный тип питания!

Цены могут меняться.