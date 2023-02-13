Выпили 700 литров алтайской колы посетители международной выставки

За пять дней выставки с алтайскими напитками познакомились более 2000 посетителей и выпили порядка 700 литров.
Газированные напитки Cola, Orange и CitrusHit получили награду в «Достижениях в области импортозамещения», пишет НГС.
Компания «Бочкари» стала лучшим предприятием «ПРОЭКСПО-2023»: эксперты похвалили завод за высокое качество продукции.
При этом на алтайских заводах рассказали о буме нового продукта взамен импортного. В июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала «Барнаульский пивоваренный завод», за ним — «Бочкари».
Ранее сообщалось, как алтайские пищевики добывают сырье, запускают заводы и «отжимают» сети.