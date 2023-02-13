Выпили 700 литров алтайской колы посетители международной выставки

В Москве прошла международная выставка «ПРОДЭКСПО-2023», в которой участвовали производители из 35 стран.

За пять дней выставки с алтайскими напитками познакомились более 2000 посетителей и выпили порядка 700 литров.

Газированные напитки Cola, Orange и CitrusHit получили награду в «Достижениях в области импортозамещения», пишет НГС.

Компания «Бочкари» стала лучшим предприятием «ПРОЭКСПО-2023»: эксперты похвалили завод за высокое качество продукции.

При этом на алтайских заводах рассказали о буме нового продукта взамен импортного. В июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала «Барнаульский пивоваренный завод», за ним — «Бочкари».

Ранее сообщалось, как алтайские пищевики добывают сырье, запускают заводы и «отжимают» сети.