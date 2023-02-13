13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Выпили 700 литров алтайской колы посетители международной выставки

В Москве прошла международная выставка «ПРОДЭКСПО-2023», в которой участвовали производители из 35 стран.

Кола в Бочкарях
Кола в Бочкарях
Дмитрий Лямзин

За пять дней выставки с алтайскими напитками познакомились более 2000 посетителей и выпили порядка 700 литров.

Газированные напитки Cola, Orange и CitrusHit получили награду в «Достижениях в области импортозамещения», пишет НГС.

Компания «Бочкари» стала лучшим предприятием «ПРОЭКСПО-2023»: эксперты похвалили завод за высокое качество продукции.

При этом на алтайских заводах рассказали о буме нового продукта взамен импортного. В июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала «Барнаульский пивоваренный завод», за ним — «Бочкари».

Ранее сообщалось, как алтайские пищевики добывают сырье, запускают заводы и «отжимают» сети.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость