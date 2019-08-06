«ВКонтакте» спрятала лайки и репосты от пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый эксперимент: для части пользователей на сайте стал невидимым счётчик лайков под публикациями. Подробности тестирования выяснил vc.ru .

В комментарии изданию директор по росту и исследованиям «ВК» Андрей Законов пояснил, что в этом эксперименте пока что участвует небольшая часть пользователей.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента, — подчеркнул Законов, — В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей».

Разработчики социальной сети будут следить за метриками и обратной связью, и делать выводы по результатам.

Ранее аналогичный эксперимент запустила соцсеть Instagram, скрыв количество лайков для группы пользователей. Представители Instagram объяснили свой шаг желанием свести к минимуму стресс от размещения сообщений в интернете, когда пользователи конкурируют за количество лайков, которые получают их посты.