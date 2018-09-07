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«ВКонтакте» запускает платформу для бизнеса

Социальная сеть «ВКонтакте» собирается запустить платформу для бизнеса. Она включает портал VK Business, образовательную программу «Академия ВКонтакте» и поддержку предпринимателей, сообщает ТАСС.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Сейчас посетители платформы могут прослушать видеокурсы о том, как создать страницу бизнеса и таргетированную рекламу. Полностью «Академия ВКонтакте» начнет работу до конца осени, сообщили в пресс-службе соцсети.

Компания планирует выделить до конца 2019 года 100 млн рублей на образование и развитие предпринимателей. Представители бизнеса получат деньги на бесплатное продвижение своего дела в соцсети за определенные действия. Например, за запуск рекламы или использование нового сервиса.

Сейчас во «ВКонтакте» ведут бизнес более 400 тыс. компаний и предпринимателей. Ежедневно они получают 40 млн обращений от пользователей.

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