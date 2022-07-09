9 июля
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Потребитель

«Вкусно — и точка» убрала из меню картофель фри

Картофеля фри некоторое время не будет в открываемых на территории России ресторанов сети «Вкусно — и точка». Он появится в меню осенью, сообщили в ТАСС.

В Барнауле открылась сеть "Вкусно и точка".
В Барнауле открылась сеть "Вкусно и точка".
altapress.ru.

Отмечается, что это связано с плохим урожаем сорта картофеля, который использовали для картошки фри.

Последние восемь лет компания ориентировалась на поставщиков России и закупала продукты у них. Теперь импорт с рынков невозможен, поэтому ждать новый сорт придется до осени.

«Вкусно — и точка» временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски", — заявили в компании.

Ранее рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Барнауле.

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