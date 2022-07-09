Отмечается, что это связано с плохим урожаем сорта картофеля, который использовали для картошки фри.
Последние восемь лет компания ориентировалась на поставщиков России и закупала продукты у них. Теперь импорт с рынков невозможен, поэтому ждать новый сорт придется до осени.
«Вкусно — и точка» временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски", — заявили в компании.
Ранее рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Барнауле.