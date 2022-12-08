Водоканал напомнил жителям Барнаула о сроках и способах оплаты услуг предприятия

«Росводоканал Барнаул» предлагает различные варианты осуществления взаиморасчетов, чтобы каждый клиент смог воспользоваться наиболее удобным для себя способом. Физические лица могут оплатить водоснабжение и водоотведение через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность очной оплаты в офисе водоканала для всех категорий клиентов.
— Все наши ответственные абоненты, не имеющие долгов по оплате, автоматически примут участие в розыгрыше 1500 подарочных кубометров холодной воды. В январе 2023 года будут определены 150 лицевых счетов, на которые зачислится сумма, равная стоимости 10 кубометров воды, — напомнил клиентам коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.
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