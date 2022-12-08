Водоканал напомнил жителям Барнаула о сроках и способах оплаты услуг предприятия

Оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. Своевременная и полная оплата — гарантия стабильной работы предприятий ЖКХ и гарантия получения абонентами ресурса. За счет полученных средств компания также реализует мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города.

«Росводоканал Барнаул» предлагает различные варианты осуществления взаиморасчетов, чтобы каждый клиент смог воспользоваться наиболее удобным для себя способом. Физические лица могут оплатить водоснабжение и водоотведение через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, через «Сбербанк Онлайн», в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город». Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и перечисления на банковские реквизиты предприятия. Есть возможность очной оплаты в офисе водоканала для всех категорий клиентов.