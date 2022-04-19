Возобновляют сообщение пассажирских поездов Казахстан и Россия

С 20 апреля пойдут рейсы из Атырау в Астрахань, а с июня — из Алма-Аты в Саратов, Новосибирск и Казань, а также из Караганды в Самару и Омск.

Компания заявила, что в расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было приостановлено из-за коронавируса.

Казахстан требует от пассажиров из России ПЦР-тест или документ о вакцинации. Также им нужны маски, указывает bfm.ru.

Продажа билетов на поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

В целях профилактики коронавирусной инфекции в Алтайском крае временно прекращается железнодорожное сообщение с Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном, сообщалось на официальном сайте региона в марте 2020 года.