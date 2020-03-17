Маски и дезинфекция: как готовят вокзалы и транспорт в Барнауле ко встрече с опасным коронавирусом

Многие жители Алтайского края обеспокоены сообщениями о коронавирусной инфекции в России. Пока в регионе больных не зарегистрировано, однако на всех пунктах пропуска организован санитарно-карантинный контроль за прибывающими в край. Altapress.ru выяснил, что именно делают специалисты и как изменилась работа транспорта и вокзалов Барнаула.

Общественный транспорт

В пресс-службе мэрии Барнаула altapress.ru сообщили, что перевозчики регулярно проводят дезинфекцию общественного транспорта. Это делают для профилактики заболеваний, вызванных коронавирусом, в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора.

После завершения рабочей смены дезинфицирующими средствами (хлороактивными, кислородактивными и т.д.) обрабатывают ручки дверей, поручни, пластмассовые части спинок сидений. Сотрудники пассажирских предприятий проводят дезинфекцию по окончании смены, минимум один раз в сутки.

Общественный транспорт. Автобус. СС0

Линейные работники проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотры ежедневно в рабочую смену. Водителям и кондукторам рекомендовано использовать маски. Предприятия отправлены заявки на закупку масок для линейных работников, — добавили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Железная дорога

Виталий Кляйн, пресс-секретарь Алтайского региона ЗСЖД рассказал altapress.ru, что в РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. Проводят инструктажи для работников. Все сотрудники, которые общаются с пассажирами, например, проводники, обеспечены масками.

Поезд. Вокзал. СС0

На вокзалах в полном объеме закуплены дезинфицирующие средства, также там размещены информационные плакаты о том, как следует вести себя в случае обнаружения инфекции, — заявил пресс-секретарь Алтайского региона ЗСЖД.

Он добавил, что на железнодорожном вокзале Барнаула находятся медики. Там же есть специальная комната, где человека с подозрением на коронавирус могут ненадолго изолировать — до приезда специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники РЖД работают совместно с представителями этого ведомства.

По словам Виталия Кляйна, если у пассажира есть симптомы заболевания, то ему следует обратиться к работникам вокзала. К нему подойдут медики и смогут проконсультировать. При необходимости со специальным оборудованием на место приедут сотрудники Роспотребнадзора.

Все службы находятся в повышенной готовности, никакой паники нет, — сказал Виталий Кляйн.

Железнодорожный вокзал , рельсы. altapress.ru

В пресс-службе РЖД сообщают, что персонал госкомпании, который ежедневно контактирует с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяют выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций.

Перевозки в регионе и за его пределами

В министерстве транспорта Алтайского края altapress.ru сообщили, что ведомство направило документы регионального Роспотребнадзора в 26 предприятий дорожного хозяйства, железнодорожного, авиационного, автомобильного и внутреннего водного транспорта. Организации, в свою очередь, предоставляют отчеты о проделанной работе.

Минтранс и дальше продолжит мероприятия по взаимодействию с субъектами дорожно-транспортной отрасли по вопросам дезинфекции транспортных средств для перевозки людей, помещений с массовым пребыванием вроде вокзалов и аэропортового комплекса, — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным Роспотребнадзора Алтайского края, с 8 марта проводят санитарно-карантинный контроль на международных пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу (7 автомобильных и 3 железнодорожных).

Автобус , пассажироперевозки. altapress.ru

В беседе с altapress.ru Алексей Богданов, директор Барнаульского автовокзала, отметил, что предприятие по-прежнему работает в штатном режиме

«Единственное изменение — отмена рейсов на Казахстан, мы выполняем распоряжение», — добавил Алексей Богданов.

Авиасообщение

По информации регионального Роспотребнадзора, в пункте пропуска через границу в аэропорту Барнаула проводят тепловизионный контроль в отношении прибывших пассажиров всех зарубежных авиарейсов (в том числе из Таиланда и Вьетнама) и анкетирование пассажиров.

Аэропорт Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Представители авиапредприятия «Алтай» не смогли рассказать altapress.ru, какие именно мероприятия проводят в аэропорту. Вопросы просили адресовать региональному Роспотребнадзору. В ведомстве не дали оперативный комментарий и посоветовали направить запрос.

Напомним, вечером 13 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за проникновением и распространением коронавирусной инфекции.

Altapress.ru писал, что 15 марта Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса. В нескольких вузах Алтайского края уже предупредили студентов об объявлении карантина. Об аналогичной мере решают вопрос и в других учебных заведениях.