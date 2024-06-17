В Санкт-Петербурге с 17 июня запрещено пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

Запрет вступил в силу 17 июня с 12:00 местного времени, указывает «Росбалт». Мера будет — до 24:00 23 июня.

В этот период в Северной столице будет проходить Международный военно-морской салон.

Дополнительные дни ограничений

С 26 по 28 июня электросамокаты также запретят. Нельзя будет пользоваться этими средствами передвижения с 28 по 29 июня и 28 июля. В эти дни в Санкт-Петербурге будут проходить различные масштабные мероприятия.

Ранее аналогичные меры вводились на время проведения ПМЭФ-2024.

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